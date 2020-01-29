BSH Grubu’nun yeni CEO’su Dr. Carla Kriwet

29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alman beyaz eşya devi BSH Grubu bünyesinde CEO’luk görevine Dr. Carla Kriwet atandı. Kriwet yeni görevinde, 60 bin’in üzerinde çalışanı olan BSH’ın küresel ticaretinden sorumlu olacak. Halen, Royal Philips’in sağlık teknolojileri şirketi Connected Care bünyesinde üst düzey yönetici (Chief Business Leader) olarak görev yapan Kriwet’in, uzun yıllardır teknolojik olarak çok yönlü ürün ve hizmetler içeren faaliyetler konusunda deneyimi bulunuyor.
BSH Denetleme Kurulu Başkanı olan Prof. Stefan Asenkerschbaumer atama ile ilgili olarak, "Carla Kriwet tecrübeli bir yönetici olmasının yanında dijital teknolojiler ve yenilikçi ürünler konusunda büyük bir uzmanlığa sahip, olağanüstü bir lider. Kendisini BSH Yönetim Kurulu bünyesinde CEO olarak göreve getirmekten oldukça mutluyuz." dedi.
Royal Philips'te Yürütme Kurulu üyesi olan ve geçmiş yıllarda çeşitli yönetici pozisyonlarında görev alan Kriwet, 2017'den bu yana Connected Care grubundan ve aynı zamanda dijital inovasyonlardan sorumlu. Evli ve üç çocuk sahibi olan Kriwet aynı zamanda “Save the Children” Vakfı’nın Almanya Denetim Kurulu üyesi ve öğrencilik döneminde Afrika'da gönüllü yardım görevlisi olarak çalıştı.
Dr. Kriwet yeni görevi ile ilgili olarak, "Kendimi kişisel olarak, dünyanın her yerindeki insanların yaşam kalitesini artırmaya adadım. Modern beyaz eşyalar, dijital teknolojilerle birleştiğinde, yaşam kalitesine çok büyük katkıda bulunabilir. Kendi geleneklerine sahip bu inovatif şirketin, gelecekteki başarılarını şekillendirmeyi dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.
Robert Bosch Yönetim Kurulu'nda tüketim ürünleri bölümünden sorumluluğuna ek olarak, Temmuz 2019 tarihinden beri BSH Grubu CEO’su olarak görev yapan Uwe Raschke ise, "Carla Kriwet BSH'nin eskiden beri süregelen başarı hikayesini sürdürmek için gerekli tüm vasıflara sahip." dedi.
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