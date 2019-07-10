Net ve brüt maaş nedir, nasıl hesaplanır?

Maaş hesabı yaparken işçi için önemli olan net maaştır. Net ve brüt ücretin belirlenmesi için bakılması gereken yer ücret bordrosudur. Sigortalı çalışanlar İş Kanunu'na göre belirli çalışma süresine ve haftalık izne hak kazanır. Kullanılan izinler, çalışma saati maaş hesabının doğru yapılması için önemlidir. Çalışılan iş günleri, haftalık izinler ve en önemlisi de molalar dahil çalışma saatleridir.

BRÜT MAAŞ NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır. Yani işçinin eline geçen para bu değildir.

NET MAAŞ NEDİR?

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen paradır.

Öte yandan borç yapılandırma yapmak istiyorsanız yeni düzenleme ile vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacakları yeniden yapılandırılıyor.