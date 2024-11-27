Bruno Mars'ın şarkısını çalmakla suçlanan Miley Cyrus'tan itiraz

'Flowers'ın Bruno Mars'ın şarkısından çalıntı olduğunu iddia eden dava, hayranlar ve eleştirmenlerin iki şarkı arasında karşılaştırmalar yapmasının ardından açıldı.

Cyrus'un avukatları, yayın organına göre 'yalnızca bir ortak yazarın vekilinin şarkı üzerinde haklara sahip olmadığını ve bu nedenle de telif ihlali davası açma yetkisinin bulunmadığını' vurgulayarak davanın reddedilmesini talep etti.