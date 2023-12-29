Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis'e "Reklam yapma" tepkisi

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bruce Willis ile yıllar önce bir bahçede çekilen fotoğraflarını yayımlayan Emma Heming, gönderisinde "Bu özel adamla 16 yıl... Ona olan sevgim ve hayranlığım büyüyor" ifadelerine yer verdi.

Burce Willis'in 2009'da dünyaevine girdiği ve iki çocuğunun annesi Emma Heming, eşinin rahatsızlığı nedeniyle gününün çoğunu ünlü oyuncuyla ilgilenerek geçirdi. Birçok kişi; "Bruce ne kadar şanslı bir insan" yorumu yaptı.