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        Haberler Dünyadan Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis'e "Reklam yapma" tepkisi - Magazin haberleri

        Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis'e "Reklam yapma" tepkisi

        Emma Heming Willis, frontotemporal demans hastalığı nedeniyle emekliliğe ayrılmak zorunda kalan eşi Bruce Willis ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. Fakat bazı sosyal medya kullanıcıları eşinin rahatsızlığını öne sürerek Heming'i reklam yapmakla suçladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:27
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        • 1

          1985'te yayımlanmaya başlanan 'Mavi Ay' (Moonlighting) isimli TV dizisiyle ünlenen Hollywood yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma -yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

        • 2

          SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

          Bruce Willis ile yıllar önce bir bahçede çekilen fotoğraflarını yayımlayan Emma Heming, gönderisinde "Bu özel adamla 16 yıl... Ona olan sevgim ve hayranlığım büyüyor" ifadelerine yer verdi.

          Burce Willis'in 2009'da dünyaevine girdiği ve iki çocuğunun annesi Emma Heming, eşinin rahatsızlığı nedeniyle gününün çoğunu ünlü oyuncuyla ilgilenerek geçirdi. Birçok kişi; "Bruce ne kadar şanslı bir insan" yorumu yaptı.

        • 3

          ELEŞTİRİLDİ

          Ne var ki Emma Heming'in sürekli olarak Bruce Willis ile ilgili paylaşımlar yapması, bazı takipçilerini kızdırdı. Onlara göre Heming, popülerliğini artırmak için sağlığını yitiren eşini kullanıyor.

          Birçok kişi Bruce Willis'in büyük olasılıkla bütün bu olup bitenlerin farkında bile olmayabileceğini çünkü bilişsel fonksiyonlarını yitirdiğini ileri sürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Lütfen Bruce'un özel hayatına biraz saygı gösterin" diye seslendi.

        • 4

          Bu arada birçok kişi Emma Heming'i, hasta ve hayatını kontrol edemez halde olan kocası Bruce Willis'î kendisine yarar sağlamak için bir tür reklam unsuru olarak kullandığını ileri sürdü.

          Bunların yanı sıra bir kullanıcı, çok daha ağır bir yorumda bulundu ve "Emma kocası öldükten sonra kendisine kalacak olan para ve mülklere hazırlık yapıyor" görüşünü bildirdi.

          Aslına bakılırsa bu acımasız yorumlara yol açan da daha önce Emma Heming'in "Kocam ne halde olduğunun farkında bile değil" sözleri...

        • 5

          BU DURUMU DESTEKLEYENLER DE VAR

          Fakat bütün bu ağır yorumların yanı sıra bu kalabalık aileyi destekleyenler de vardı. Eski ve yeni eşlerinden, çocuklarından gördüğü bu ilginin Bruce Willis'e iyi geleceğini savundu bu gruptakiler.

          Ayrıca bunun Willis ve ailesinin hayatı olduğunu, artık rahat bırakılmaları gerektiğini ve bu acımasız yorumları hak etmediklerini söyleyen çok sayıda kullanıcı da oldu.

        • 6

          BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADI

          Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürülmüştü. Bruce Willis'in, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım" ifadelerini kullanmıştı.

          Fotoğraflar: Avalon, Instagram, Mega

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