3 bin kişi arasından seçildi

Bruce Willis, afaziden dolayı konuşma, anlama gibi yetilerini büyük ölçüde kaybederek oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı. Kariyeri 1980'de barmen olarak çalıştığı mekânda aldığı teklifle başlayan Willis, Hollywood'un en seksi ve en zengin oyuncuları listesinin ilk sıralarında yer aldı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Bruce Willis, beynin konuşma merkezlerinde oluşan hasar nedeniyle zor günler geçiriyor. Afazi adı verilen hastalık nedeniyle Willis'in konuşma, anlama, okuma ve yazma gibi temel yetilerinde işlevsel kayıp meydana geldi. Bu nedenle de 42 yılık kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

ABD’li bir babayla Alman bir annenin çocuğu olarak 1955’te Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Bruce Willis, ergenlik günlerini New Jersey’de geçirdi. Kekemeliği nedeniyle okulda asosyal bir öğrenci olan Willis’in içine kapanık hali babası David Willis ile annesi Marlene Willis’i ziyadesiyle üzüyordu.

David Willis ile Marlene Willis’in çocuklarının konuşma bozukluğundan nasıl kurtulacağına yönelik tavsiyelerini istediği öğretmenleri, tiyatroyu işaret etti. Bunun üzerine bir çocuk tiyatrosuna kayıt ettirilen Bruce Willis’in kekemeliği sona ermişti ama içindeki oyunculuk ateşi de yeni yanmıştı. Ne var ki kendisi henüz bunun farkında değildi.

25 yaşına kadar New Jersey’de barmen olarak çalışan Bruce Willis’in kaderi, yönetmen Brian G.Hutton ile değişti. Hutton, tesadüfen Willis’ın çalıştığı mekâna girdi. Az biraz sohbet ettikten sonra yakınlık kurduğu Bruce Willis’e yeni filmi 'The First Deadly Sin’de rol alma teklifinde bulundu.

The First Deadly Sin (Kasketli oyuncu Bruce Willis)

Bruce Willis de içinde yanan oyunculuk ateşini işte o gün keşfetti. Üstelik filmin yapımcılarından biri aynı zamanda Faye Dunaway ile başrolü de paylaşan Frank Sinatra olması, teklifi kabul etmesinde önemli bir etken oldu.

Bruce Willis’in filmdeki rolü adı bile olmayacak kadar kısaydı. Lokantaya giren adamlardan birini canlandıran Willis, yıllarca içinde yanıp da farkında olmadığı oyunculuk ateşinin hararetiyle yeni roller aramak üzere New York’ta yapımcıların kapısını aşındırmaya başladı. İki yıllık uğraşının sonucunda sadece bir filmde iş bulabildi. Üstelik o filmde de rolünün adı yoktu, ‘mahkeme gözlemcisi’ni canlandırdı. Sonra yine yeni arayışlar, yine yeni hayal kırıklıklarıyla geçen üç yılda tek bir filmde daha iş bulamayan Bruce Willis için her şey bir ilanla başladı.

Bruce Willis'in 'mahkeme gözlemcisi' rolünde yer aldığı 'The Verdict'de başrolleri Paul Newman ile Charlotte Rampling paylaştı.

1980’li yılların ikinci yarısında Türkiye’de de fenomen olan ‘Mavi Ay’ın emekli manken, yeni dedektif ‘Maddie Hayes’ rolü için yapımcı şirket Cybill Shepherd ile anlaştı. ‘Maddie Hayes’in ortağı olacak olan esprili karakter ‘David Addison’ için ise birçok oyuncunun adı geçti. Yapımcı şirket, onlardan yeterince emin olamayınca genel tarama yöntemine başvurarak ilanla ‘David Addison’ arama kararı aldı.

Mavi Ay (Bruce Willis - Cybill Shepherd)

Bruce Willis de ‘David Addison’u canlandırmak için başvuran yaklaşık 3 bin kişinin arasındaydı. Willis, deneme çekimleri için gittiği stüdyonun önündeki kuyruğu görünce seçmelere katılmaktan vazgeçti. Yine de bir süre orada bekleyen Bruce Willis, kuyruğun hızlı ilerlediğini görünce şansını denemeye karar verdi. Sırası geldiğinde de stüdyoya girip rol kesti.

Mavi Ay (Cybill Shepherd - Bruce Willis)

Bruce Willis, 3 bin kişi arasından seçilmesinin zor olduğu düşüncesiyle kamera karşısında savruk bir tavır takınarak istenilenden bağımsız bir ‘David Addison’ karakterine büründü. Savruk tavırlarla canlandırdığı ‘David Addison’ yapım şirketinin beğenisini kazanınca rol Bruce Willis'in oldu.

1985 - 1989 arasında 66 bölüm olarak yayınlanan ‘Mavi Ay’, iki sinema filminde isimsiz rolleri canlandıran Bruce Willis’i bir anda A sınıfı oyuncular arasına taşıdı.

Direk, dikey yükseliş…

Sükseli iki ödül kazanması da Bruce Willis’in kariyer yolunu sonuna kadar aydınlattı.

Emmy Ödülü… En İyi Erkek Oyuncu

Atın Küre Ödülü… En İyi Erkek Oyuncu

Mavi Ay (Allyce Beasley - Cybill Shepherd - Bruce Willis)

‘David Addison’ın popülaritesi ve karakteri canlandırmadaki başarısı nedeniyle kazandığı ödüller, Bruce Willis’e küresel şöhreti getirdi. Willis, bunu da reklam filmleriyle nakite çevirmekte geç kalmadı. İki yıl süren paket halindeki reklam filmlerinden 7 milyon dolar kazandı. Ki bu rakam o yıllar için oldukça astronomik ölçüdeydi.

‘Blind Date', Bruce Willis'in adı olan bir karakteri canlandırdığı ilk sinema filmiydi. Willis'in rol arkadaşlarından biri Kim Basinger'dı.

1987’ye gelindiğinde Bruce Willis, aldığı birçok sinema filmi teklifi arasından ‘Blind Date'i seçerek Kim Basinger ve John Larroquette ile başrolü paylaştı. Hem bu filmin hem de aynı zamanda gizli ortağı da olduğu bir sonraki çalışması ‘Sunset’in çizgi altı çalışmalar olarak değerlendirilmesiyle morali bir hayli bozulan Bruce Willis, TV’deki performansını sinemada da sergileyecek bir yapım arayışına girdi.

Sunset (James Garner - Bruce Willis)

Yönetmen John McTiernan, Bruce Willis’in imdadına yetişti. 1988 yapımı ‘Zor Ölüm’…

John McTiernan, özel ve sosyal hayatında başarısız, mesleğinde ise disiplinsiz polis ‘John McClane’ karakteri için biçilmiş kaftan olduğunu düşündüğü Bruce Willis’e rolü verdi. Hem de dönemin astronomik kaşelerinden biri olan 5 milyon dolarla birlikte.

Zor Ölüm

Bruce Willis, 'Zor Ölüm'ün izleyiciyle buluşmasıyla sinemada fırtınalar koparacaktı. Aynı fırtınalar özel hayatında da kopmaya hazırdı. Hem de aynı günlerde…

Bruce Willis ile Demi Moore, 1987’de 'Stakeout'un galasında karşılaştı. Moore, o günlerde filmin başrol oyuncularından Emilio Estevez ile nişanlıydı.

Demi Moore - Emilio Estevez / Bruce Willis - Demi Moore

Bruce Willis ile Demi Moore, galanın sonunda verilen partide sohbet etti. Moore, partiden ayrılırken Willis, otomobiline kadar ona eşlik etti. Demi Moore, yıllar sonra bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Eve gitme zamanımın geldiğini söylediğimde, beni otomobilime kadar götürmeyi teklif etti. Bu konuda çok hevesliydi, sokağa gelen dondurma kamyonunu kaçırmak istemeyen küçük bir çocuk gibi... Telefon numaramı istediğinde titrediğimi hissettim. Kendi numarasını yazarken de onun elleri titriyordu. O an çok savunmasızdı. Bütün kabadayılığı gitmişti” dedi ve sözlerine Emilio Estevez’in sadakatsiz, Bruce Willis’in ise beyefendi bir kişiliğe sahip olduğunu ekledi.

Bruce Willis, kazancını yatırımcıları arasında Sylvester Stallone, Demi Moore ve Arnold Schwarzenegger’ın da olduğu Hollywood Planet adlı küresel şubeye sahip restoranda değerlendirdi.

Birbirlerine âşık olan Bruce Willis ile Demi Moore, hiç vakit kaybetmeden, tanıştıkları yılın içinde evlendiler. Bir yıl sonra da kızları Rumer dünyaya geldi. Aynı günlerde gösterime giren ‘Zor Ölüm’ün büyük beğeni toplayarak elde edilen dönemin astronomik hasılatı, Willis’in kariyerine bol ışıltılı bir kapı açtı. 28 milyon dolar bütçesi olan ‘Zor Ölüm’, 140 milyon 767 bin dolarlık hasılat elde etti.

Bruce Willis - Demi Moore

Bruce Willis, ‘Zor Ölüm’den kazandığı parayı gizli ortak olarak ‘Sunset’e yatırdı. Tony Adams ile birlikte 19 milyon dolar harcadıkları filmin 4 milyon 600 bin dolar hasılat elde etmesiyle Willis, 2005’e kadar yapımcılıktan uzak durdu.

United States ise 'Zor Ölüm'ün gösterdiği gişe başarısından sonra filmi seri haline getirmeye karar verip ‘Zor Ölüm 2’nin çekimlerine vakit kaybetmeden başladı. İlk filmin yüksek gişesinin verdiği özgüvenle birlikte Bruce Willis’in artan kaşesi ve çekimlere daha fazla para harcanmasıyla serinin ikinci filmine 70 milyon dolar yatırıldı.

Zor Ölüm 2

Hasılat ise ilkinden yaklaşık 100 milyon dolar daha fazla gerçekleşerek 240 milyon dolara çıktı. ‘Zor Ölüm 2’nin de başarı sağlamasıyla aksiyon filmlerinde de rüştünü ispat eden Bruce Willis için şarkı söyleme arzusunu da tatmin etme zamanı gelmişti. Öyle ya, Willis, ergenlik günlerinden beri Blues ile yakından ilgileniyor, her fırsatta eline mikrofonu alıp şarkı söylüyordu.

Bir yandan ardı ardına yüksek bütçeli filmlerde rol alan, diğer yandan albümler dolduran Bruce Willis, 1990’lı yılların başında Hollywood’un en zengin oyuncuları arasına girmeyi başardı. 90 milyon dolar bütçeli ‘Zor Ölüm 3’ün 366 milyon dolar hasılat elde etmesi Bruce Willis’i aksiyon filmlerinin baş tacı oyuncularından biri haline getirdi.

Zor Ölüm 3

Elbette 1994 yapımı ‘Ucuz Roman’ın etkisini de yadsımak mümkün değil. United States, Quentin Tarantino’nun 1992’de çektiği ‘Rezarvuar Köpekleri’ne sadece 3 milyon dolarlık bir bütçe verdi. Filmin bir hayli zarar etmesine rağmen Tarantino’nun sinema zekâsına güvenen stüdyo, şansını bir de ‘Ucuz Roman’ ile denemek istedi. Sadece 8 milyon 500 bin dolarlık bütçe ayırdığı film için eşine az rastlanır bir yöntem uyguladı. Yöntem şöyleydi; filmde rol alacak oyuncular, kaşelerinin çok altında ücret alacaklardı. Gişe hasılatına göre ek ödeme yapılacaktı.

‘Ucuz Roman’, 214 milyon dolar hasılat elde etti. Stüdyonun oyunculara ne kadar ek ödeme yaptığı bilinmiyor ama ‘Ucuz Roman’, Bruce Willis’in Hollywood'daki ayrıcalıklı konumunu pekiştirdi.

Ucuz Roman

1990’lı yıllarda başını kaşıyacak kadar vakit bulamadan film çeken Bruce Willis’in 1994’te rol aldığı ‘Gecenin Rengi’ne de özel bir parantez açmak gerek. Willis’in Jane March ile başrolü paylaştığı 40 milyon dolar bütçeli film, 46 milyon 700 bin dolarlık düşük bir hasılat elde etmesine rağmen ABD tarihinde video kasetleri en çok kiralanan 20 film arasına girdi. Bunun nedenlerinden biri de filmdeki sevişme sahneleriydi. Öyle ki Bruce Willis ile Jane March’ın sevişme sahneleri birçok dergi tarafından sinema tarihinin en iyi sevişme sahnesi olarak seçildi. Willis de yaşayan en seksi erkekler listesinin ilk sırasına yerleşti.

Gecenin Rengi (Bruce Willis - Jane March)

1990’lı yılları ’12 Maymun’, ‘Beşinci Element’, ‘Çakal’, ‘Şifre Merkür’, ‘Armageddon’ ve yine döneminin en yüksek oyunculuk ücreti olan 100 milyon dolar karşılığında rol aldığı ‘Altıncı His’ gibi sükseli filmlerle tamamlayan Bruce Willis, 2000’li yıllarda komedi ve romantik türde filmlere de ağırlık vermeye başladı. Bu dönemde küçük rollerde ve konuk oyuncu olarak da kamera karşısına geçmekte beis görmeyen Willis, hakkında “eski günlerini mumla arıyor” türündeki söylemlere 2007’de ‘Zor Ölüm 4’ ile cevap verdi. 110 milyon dolar bütçeli ‘Zor Ölüm 4’, 388 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

12 Maymun (1995) Beşinci Element (1997) Şifre Merkür (1998) Armageddon (1998) Çakal (1998) 6. His (1999)

Evlilikleri boyunca en etkileyici çiftler arasında gösterilen Bruce Willis ile Demi Moore, üç kızlarının dünyaya geldiği evliliklerini 1998’de sonlandırma kararı aldı. Willis, boşanmayla ilgili olarak "Bir baba ve bir koca olarak, bunu başaramadığım için başarısız olduğumu hissettim" dedi. Boşandıktan sonraki süreci zor atlatan Bruce Willis’e durumla başa çıkabilmesi için Will Smith yardım etti. Willis, ilginçtir ki hayatından çıkmasının etkilerini uzun bir süre üzerinden atamadığı Moore’un Ashton Kutcher ile yaptığı evliliğin düğününe katıldı, sonraki zamanlarda birlikte tatile bile çıktılar.

Bruce Willis - Demi Moore ve kızları.

Bruce Willis’in son yıllarda eleştirmenler tarafından eleştirilen çok sayıda düşük bütçeli bağımsız filmde rol alması tuhaf karşılanıyordu. Kötü oyunculuk performansları sergilediği filmlerde rol alması büyük eleştiri konusu olurken 2019’un sonlarına doğru hafıza sorunları da yaşamaya başladı.

Bruce Willis, 2009'da evlendiği model Emma Heming Willis ile 2016'da Amerikan Açık Tenis Turnuvası'nda görülüyor.

Replikleri kulaklıkla sufle edilen Bruce Willis’ın oyunculuk kalitesi, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle doğal olarak daha da aşağı seviyelere indi. Willis, mesleğine devam ederek ışıltılı kariyerini zedeliyordu ve bu duruma kimse müdahale etmiyordu. Bugünlerde ABD’de de tartışılan konu şu; Bruce Willis’in rahatsızlığının başlangıcı 3 yıl öncesine kadar dayanırken neden hiçbir şekilde müdahale edilmedi?”

Bruce Willis, kariyerindeki 119 filmin 21’ini hafıza sorunları yaşadığı dönemde çekti. İki gün çalışıp iki milyon dolar aldığı düşük bütçeli filmlerin 13’ü gösterime girerken diğer 8’i izleyiciyle 2022 ve 2023’te buluşacak.

Bruce Willis'in çektiği son filmlerden biri 'Paradise City' oldu.

Bruce Willis’e 30 Mart 2022’de beynin dil ifadesini ve anlamayı kontrol eden bölgesinin zarar görmesinden kaynaklanan bir bozukluk olan afazi teşhisi konulduğu açıklandı. Willis, konulan teşhisten sonra oyunculuğu bırakma kararı aldı. Böylelikle sinemada bir dönem daha kapandı.

Bruce Willis'in 2020'de çektiği 'Midnight in the Switchgrass'daki rol arkadaşı Megan Fox'tu.

Kötü oyunculuk performanslarının değerlendirildiği ‘Altın Ahududu Ödülleri’ni organize edenler hemen bir açıklama yaparak 2022 ödüllerinde aday gösterdikleri Bruce Willis’in performansını değerlendirmenin haksızlık olacağını belirtti. Bunun üzerine de ünlü oyuncuyu adaylıktan çıkardıklarını dile getirdi.

Out of Death (Bruce Willis - Jaime King)

SİYASİ GÖRÜŞLERİ VE SOSYAL HAYATINDAN DİPNOTLAR

* Bruce Willis, 2 Kasım 1992’deki başkanlık seçimlerinde George H. W. Bush’u destekleyerek her fırsatta Bill Clinton’u eleştirdi. 1996’daki seçimlerde ise Bill Clinton'ın Cumhuriyetçi rakibi Bob Dole'u desteklemeyi reddetti. Çünkü Dole, zamanında ‘Striptiz’ filmindeki rolü nedeniyle Demi Moore'u eleştirmişti. Bruce Willis de bunu unutmamıştı.



* 2000’deki seçimlerde George W. Bush'u destekleyen Bruce Willis, daha sonraki yıllarda bundan dolayı büyük pişmanlık duydu. Yaptığı açıklamada apolitik olmaya karar verdiğini söyledi.



* Öğretmenler ve polis memurları için yüksek maaş almaları gerektiğini açıkladı.



* Kendisinin de silah hakları savunucusu olduğunu belirterek, "Herkesin silah taşıma hakkı vardır” dedi.



* 2002’de 8 yaşındaki kızı Tallulah’ın tavsiyesi üzerine 12 bin kutu kurabiye satın alarak Orta Doğu’daki ABD askerlerine gönderdi.



* 2003’te ABD askerlerini ziyaret etmek için Irak’a giderek The Accelerators grubuyla birlikte sahneye çıkarak askeri birliklere şarkı söyledi. Orada aldığı kararla orduya katılmak istedi ama yaşı nedeniyle bu düşüncesini gerçekleştiremedi.

Bruce Willis, her ne kadar aktif siyasi hayatında Bill Clinton'ı desteklemese de eski ABD Başkanı Bill Clinton ile zaman zaman karşılaştığında samimi sohbetler ediyordu. Bruce Willis, eşi Emma Heming Willis ve Bill Clinton 2015'te 'Rock the Kasbah'ın gösterimine katıldı.