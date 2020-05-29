Kekin en lezzetli hali browni ıslak kek tarifi tam da damak tadınıza uygun bir lezzettir. İkramlarınızda misafirlerinize sunacağınız bu harika lezzeti, hep birlikte yapmaya başlayalım.

Brown ıslak kek tarifi için gerekli malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı süt

Bir su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Browni kekin sosu için gerekli malzemeler:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

Browni kek tarifi’nin yapılışı:

Karıştırma kabında yumurtalar ve şeker köpük köpük olana kadar, mikser yardımıyla çırpalım.

Sıvı yağ ve süt eklenerek bir müddet daha çırpılır daha sonra un kakao kabartma tozu ve vanilya eklenir, 3 dakika daha çırpılır.

Önceden ısıtılmış 180 derecede fırınımız a kekimizi pişiririz

Sosu için süt şeker ve sıvı yağ ayrı bir tencerede devamlı karıştırılarak pişirilir bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınır

5 dakika kadar dinlenen keke sıcak sos her tarafına gelecek şekilde dökülür.

Sosun iyice çekmesi için, birkaç saat beklememiz gerekir

Daha sonra buzdolabında bir gece beklettiğimiz tatlımızı ertesi gün misafirlerimize ikram edebiliriz.

Afiyet olsun...

Not:

Yumurtalarımız oda sıcaklığında ve şekerle iyice çırpılmış olmalıdır.

Kek ve sos sıcak olmalıdır.

Dinlendikten sonra sosu dökülmelidir.

Sosun çekmesi için biraz beklememiz gerekir, hemen tüketmeyelim.

Ben orta boy borcamda yaptım.

Eğer daha büyük bir tepside yapmak istiyorsanız malzemeleri biraz arttırmak gerekir.

