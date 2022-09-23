Victoria Beckham'ın gelinliği hazırlayamayacağını söylemesinden sonra annesi Claudia ve kendi stilisti ile iletişime geçtiğini belirten Nicola Peltz Beckham, "Maalesef kayınvalidem gelinliğimi hazırlayamadı. 'Peki bundan sonra ne olacak?' diye düşündüm" dedi.

Ünlü oyuncu, gelinliğini daha sonra tasarımlarını sevdiği bir modaevinden seçtiğini ifade etti.