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Haldun Dormen'in yönetmenliğini yaptığı, Semiramis Pekkan'ın onur konuğu olarak katılacağı projede Asuman Dabak, Burak Sevinç, Canan Ergüder, Emre Altuğ, Emrah Eren, Ethel Mulinas, Lilya İrem Salman, Nilsu Berfin Aktaş, Pelin Akil, Pelin Karahan, Pelin Uluksar gibi çok sevilen ünlü oyuncuların yanında Sitare Bilge, Canbora genç gibi müzikalciler de yer alıyor.

Basın toplantısında bir araya gelen projenin yıldız isimleri, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Projenin yönetmeni Haldun Dormen, "Çok büyük bir proje. Hayatımda ilk kez hep beraber oluyoruz. Çok mutlu oldum, ortaya çok güzel bir iş çıkacağına inanıyorum." dedi.

Onur konuğu Semiramis Pekkan ise, "Benim için harika bir tecrübe olacak çünkü Haldun Bey ile ilk kez aynı sahneyi paylaşacağız. Bu yüzden çok mutluyum. Projenin çok güzel olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

"YILLAR SONRA İLK KEZ ŞARKI SÖYLEYECEĞİM"

Basın mensuplarının, "Sizi uzun bir aradan sonra dinleme şansımız olacak. Şarkı da söyleyecek misiniz?" sorusuna Pekkan, "Evet, yıllar sonra ilk kez şarkı söyleyeceğim. Haldun Bey, bana 'Yaparsın Şekerim!' dedi. Bu üçüncü oldu, bakalım nereye gidiyoruz?" yanıtını verdi.

BROADWAY’DEN İSTANBUL’A GÜÇLÜ BİR REPERTUVAR

"Sefiller", "Chicago", "Cabaret", "Damdaki Kemancı", "Notre-Dame De Paris", "Grease", "Evita", "Cats" gibi ünlü Broadway müzikallerinin yanında "Lüküs Hayat", "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Şen Sazın Bülbülleri", "Kantocu" gibi gişe rekorları kırmış Türk müzikallerinden titizlikle seçilen parçalarla seyirciye Broadway’den İstanbul’a müzikal bir yolculuk yaptıracak güçlü bir repertuvar hazırlandı.

Projenin müzik direktörlüğünü Serpil Günseli üstlenirken repertuvardaki parçaların senfonik aranjmanları Özhan Unakıtan imzası taşıyor. Unakıtan, aynı zamanda oyunculara eşlik edecek 30 kişilik senfonik orkestranın şefliğini de yapıyor. Projenin moda tasarımcısı Cihan Naçar, koreografı ise Deniz Yiğiter...

Proje, daha önce “Senfonik Şebnem Ferah”, “Senfonik İbrahim Tatlıses”, “Rock Müzikaller”, “Senfonik Divalar-Nilüfer” gibi çok ses getirmiş projelere de imza atmış olan Nurcan Karaca’ya ait...