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        Haberler Dünyadan Britney Spears: Kırık ayak üzerinde yürüyorum - Magazin haberleri

        Britney Spears: Kırık ayak üzerinde yürüyorum

        Geçen hafta kaldığı otelde ilk yardım ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlanan olaylı gecede ayağını yaralayan Britney Spears, sosyal medyadan; "Kırık ayak üzerinde yürüyorum" paylaşımı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:41
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          Otelde geçirdiği olaylı gecenin ardından ayağından yaralanan Britney Spears, "kırık ayağının üzerinde yürüdüğünü" söyledi.

          42 yaşındaki pop yıldızı, geçen hafta kaldığı otelde erkek arkadaşı Paul Soliz ile kavga ettiği ve olay çıkardığı iddia edilen gecenin sonunda çıplak halde, apar topar otel dışına çıkarılmıştı.

        • 2

          Perişan görüntüsü nedeniyle 2008'deki gibi sinir krizi geçirdiği düşünülen Spears, hem erkek arkadaşıyla kavga ettiği hem de otelde çalışanlar ile misafirlere bağırdığı iddialarını yalanlayarak sadece kendi kendine takla atarken ayağını yaraladığını söylemiş ve olaylı gecenin ardından şişen ayağının videosunu Instagram'dan paylaşmıştı.

        • 3

          Önceki gün yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, "Kırık bir ayağın üzerinde yürüyorum. Eğer hızlı gidersem uyuşur" diye yazdı.

          Sol bacağından üç kez ameliyat olduğunu söyleyen Spears, "İkisi dizim için, biri de ayağım için" dedi. Spears, “Her zaman kendi kendine iyileşebileceğini söylerlerdi ama kopup tekrar kırılma ihtimali çok yüksek" diye ekledi.

        • 4

          Spears ayrıca, "Hep ameliyat oldum ve sonrası daha acı vericiydi. O yüzden bu sefer inatçıyım. Bakalım vücudum kendini iyileştirmeyi biliyor mu" dedi.

        • 5

          Geçen hafta Spears, sağlık görevlilerinin Los Angeles'taki Chateau Marmont otelinin kapısında beklediği ve ayağına müdahale etmesinden 48 saatten kısa bir süre sonra şişmiş ayağının bir videosunu paylaşmıştı.

          İlk yardım ekiplerinin otelin çağrısını yanıtlamasının ardından Spears geçen hafta manşetlere çıkmıştı.

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          Bazı kaynaklar ambulans çağrılmasının, Spears ve bir dargın bir barışık olduğu erkek arkadaşı arasındaki kavgadan kaynaklandığını söylemişti.

        • 7

          İki çocuk annesi şarkıcı, yaralı ayağının görüntülerini paylaşmasına rağmen, sevgilisiyle kavga çıktığı yönündeki haberleri yalanlamış, "Sadece insanlara haber vermek için söylüyorum, haber yalan! Dün gece bileğimi burktum ve sağlık görevlileri yasadışı bir şekilde kapıma geldi. Odama hiç girmediler ama kendimi taciz edilmiş hissettim" demişti.

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