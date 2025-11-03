Habertürk
        Haberler Dünyadan Britney Spears her şeyi sildi gitti: Instagram hesabını kapattı

        Britney Spears her şeyi sildi gitti

        Britney Spears, son dönemde dikkat çeken paylaşımları ve eski eşine karşı sert sözler sarf etmesinin ardından, Instagram hesabını kapatıp sessizliğe gömüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 12:50 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:50
        Her şeyi sildi gitti
        Britney Spears, son zamanlarda bir dizi tuhaf karşılanan gönderi ve eski eşi Kevin Federline ile kamuoyu önünde yaşadığı tartışma sonrası Instagram hesabını sildi. 43 yaşındaki pop yıldızının hayranları, şarkıcının kollarında büyük morluklar varken dans ettiği bir videoyu paylaşmasının ve biri 19, diğeri 20 yaşındaki oğulları hakkında gizemli açıklamalar yapmasının ardından son haftalarda endişelerini dile getirdi.

        Britney Spears, son dönem paylaşımlarından birinde, evinde dans ettiği ve dizinde beyaz bir bandaj taktığı bir videoya yer vermiş, korkunç bir şekilde yaralandığını açıklamıştı. Yakın zamanda yaptığı bir başka gönderide Spears beyin hasarı geçirdiğini öne sürmüştü.

        Anı kitabı yazan eski eşi Kevin Federline, Britney Spears hakkında şaşırtıcı iddialarda bulunmuş, ikili kamuoyu önünde atışmıştı.

        Britney Spears, eski eşi Kevin Federline'ın kendisine ait iddialara yer verdiği anı kitabının piyasaya çıkmasına kısa bir süre kala, eski eşini kendisine psikolojik manipülasyon yapmakla ve oğullarından birini beş yılda sadece 45 dakika göstermekle suçlamıştı. Spears, oğullarıyla yaşadığı sorunlu ilişki nedeniyle moralinin bozulduğunu itiraf ederek, "Oğullarımla bir hayat yaşamak için her zaman yalvardım ve bağırdım" demişti.

        Kevin Federline
        Kevin Federline

        Kevin Federline, 'You Thought You Knew' adlı kitabında, bir gece Britney Spears'ın kendisini arayıp partiye katılması için yalvardığı, iki küçük çocuğunun arkada ağladığı gece, evliliğinin onarılamaz olduğunu nihayet anladığını anlattı. Federline, çocuklarının ona, bazen geceleri uyandıklarında annelerini sessizce kapıda durup onları uyurken izlediğini, hem de elinde bir bıçakla bulduklarını ilettiğini de yazdı.

        Britney Spears ile ilgili hikâyeleri çocuklarından duyduğunu söyleyen Kevin Federline, öfkeli Spears'ın çocuklarından birinin yüzüne yumruk attığını ve onu bıçakla tehdit ettiğini de söyledi. Federline ayrıca, eski eşi Britney Spears'ın, oğulları henüz bebekken, içki içip uyuşturucu çektikten sonra onları emzirmeye çalıştığını da iddia etti.

        Britney Spears ile eski dansçılarından olan Federline, 2004 ila 2007 arasında evliydi. Boşanırken çocukların velayeti Kevin Federline'a verildi.

