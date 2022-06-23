British Airways çalışanları greve gidiyor

British Airways'in çoğunluğu bagaj ve bilet kontrolü yapan Heathrow Havalimanı'ndaki çalışanlarının yüzde 95'i bu yaz greve gitmek için "evet" oyu verdi.
GMB ve Unite sendikaları, grevin Kovid-19 salgınının zirvede olduğu dönemde uygulanan yüzde 10'luk maaş kesintisinin iade edilmemesinden kaynaklandığını açıkladı.
Yaz sezonunda düzenlenecek grevin tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.
BRITISH AIRWAYS ÇÖZÜM İÇİN SENDİKALARLA GÖRÜŞECEK
GMB Sendikası yetkililerinden Nadine Houghton, "Tatilciler, British Airways'in dik başlılığı yüzünden korkunç bir büyük karmaşayla karşı karşıya." ifadesini kullandı.
British Airways'ten grev oylamasına ilişkin yapılan açıklamada, sendikaların grev yolunu seçmesi ve grev lehine oy kullanılmasının hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi.
Açıklamada, British Airways'in çözüm için sendikalarla görüşmeye kararlı olduğu bildirildi.
Havayolu çalışanlarının grev kararı, ülke çapında son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevinin sürdüğü bir dönemde alındı.
British Airways, 8 Haziran'da Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan 100'den fazla uçuşunu iptal ederken, Gatwick Havalimanı'ndaki sorunlar nedeniyle Easy Jet ve Wizz Air de bazı uçuşlarını gerçekleştiremediğini açıklamıştı.
Ayrıca, İtalya'da havalimanı trafik kontrol görevlerinin grevleri nedeniyle İngiltere çıkışlı onlarca uçuş iptal edilmişti. Son dakikada iptaller nedeniyle binlerce kişinin havalimanlarında beklediği görülmüştü.
Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya. Personel eksikliğinin de büyük ölçüde Kovid-19 salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş bulmaları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
Brexit nedeniyle Avrupalı çalışanların ülkelerine geri dönmeleri ve yenilerin de ağır vize şartları dolayısıyla gelememeleri de öne çıkan nedenler arasında yer alıyor. İngiliz hükümeti ise havacılık sektörünü salgın sonrasına yeterli hazırlık yapmamakla suçluyor.
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