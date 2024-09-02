BRICS ile Türkiye ilişkisi merak edilirken bu kapsamda, "BRICS nedir, ne demek? BRICS açılımı ne, BRICS ülkeleri hangileridir, kimlerden oluşur?" soruları yanıtlarını arıyor. Bilindiği gibi, BRICS ülkeleri, yüz ölçümü bakımından dünyanın 3'te 1'lik kısmını elinde bulunduruyor. İşte BRICS açılımı ve üye ülkeler hakkında detaylar...