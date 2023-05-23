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Haberler Sağlık

Brezilya’da kuş gribi alarmı!

Brezilya’da kuş gribi vakalarının ardından ülkede hayvan sağlığı acil durumu ilan edildi

Giriş: 23.05.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Brezilya’da kuş gribi alarmı!
Brezilya’da kuş gribi alarmı!
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AA

Brezilya Tarım Bakanı Carlos Favaro, özellikle Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerindeki yabani kuşlarda tespit edilen çok sayıda kuş gribi vakasının ardından ülkede 6 aylık hayvan sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurdu.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, Tarım Bakanlığı yetkilileri ise vakaların Brezilya’nın güneyindeki üretim alanlarından çok uzakta görüldüğünü kaydetti.

2021'DEN BU YANA ŞİMDİYE KADARKİ EN KÖTÜ KUŞ GRİBİ

Yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık tavuk eti ihracatıyla dünyada ilk sırada yer alan Brezilya, hastalığın "ticari hayvanlara" sıçraması durumunda hem hayvan itlafı hem de diğer ülkelerden gelecek ticari kısıtlamalar nedeniyle ihracat kaybından endişe ediyor.

Dünya, Ekim 2021'den bu yana şimdiye kadarki en kötü kuş gribi salgınını yaşıyor ve salgın her zamankinden daha fazla yabani kuşun ölümüne neden oluyor. Bunun yanında bazı memelilerin de hastalığa yakalandığı bildiriliyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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