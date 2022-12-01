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B﻿rezilya: Otobandaki toprak kayması sonucu 2 ölü, onlarca kişi kayıp

Brezilya’da bir otobanda toprak kayması sonucu en az iki kişi öldü, onlarca kişi de kayıp. Parana eyaletindeki BR-376 otobanının üzerine düşen çamur yığını en az 16 araca isabet etti.

Giriş: 01.12.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
toprak kayması Reuters

Brezilya’da bir otobanda toprak kayması sonucu en az iki kişi öldü, onlarca kişi de kayıp.

Parana eyaletindeki BR-376 otobanının üzerine düşen çamur yığını en az 16 araca isabet etti.

Olay yerindeki kurtarma görevlileri kötü hava ve olay yerinin uzaklığının işlerini güçleştirdiğini bildirdi.

Yerel makamlar, 30 ila 50 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Aralarında sahil kenti Guaratuba’nın Belediye Başkanı Roberto Justus’un da bulunduğu altı kişi olaydan sağ kurtuldu.

Justus, sosyal medyada paylaştığı videoda “Tanrı’nın hikmetiyle hayatta kaldığını” söyledi ve “Çok korkunçtu, dağ üzerimize düştü. Tüm araçları sürükledi” dedi.

Havadan çekilen görüntülerde, otabanı ve üzerindeki araçları sürükleyen toprak kaymasının verdiği hasar görülüyor.

Ulusal Meteoroloji Servisi INMET, ülkedeki birçok eyalette yoğun yağış uyarısı yaptı ve daha fazla toprak kayması yaşanabileceğini bildirdi.

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