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Brezilya: Otobandaki toprak kayması sonucu 2 ölü, onlarca kişi kayıp/brezilya-otobandaki-toprak-kaymasi-sonucu-2-olu-onlarca-kisi-kayip-3543591
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