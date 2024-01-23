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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı - Son dakika haberler

        Fatih'te Özbekistanlı iki kadına evde bıçaklı saldırı!

        İstanbul'da çifte bir vahşet meydana geldi. Fatih'te bir apartman dairesinde yaşanan olayda iki kadın bıçaklandı. Yaralanan Özbekistan uyruklu kadınlardan biri hayatını kaybederken diğeri hastaneye kaldırıldı. Kayıplara karışan saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:36
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        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
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        Fatih'te 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan Özbekistanlı iki kadın, evlerine gelen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

        DHA'nın haberine göre ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        Olay, pazar günü sabah saatlerinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı.

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        Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline aldığı bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

        Ağır yaralanan Kurbonova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kadının ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayın yaşandığı daire ise savcılık emriyle mühürlendi.

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