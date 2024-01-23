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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! İşte vahşet sanıklarına istenen cezalar! - Son dakika Muğla Bodrum haberleri

        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, emlak ve oto kiralama işiyle uğraşan 50 yaşındaki Ümit Erol'un ormanda çuvalda cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4'ü tutuklu, 8 sanık için iddianame hazırlandı. İddianamede, aralarında Erol'un eski ortağının da olduğu 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, delilleri gizleyip, yok ettikleri ileri sürülen 4 kişi içinse 5 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:36
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        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 28 Haziran 2022'de saat 00.30 sıralarında yürüyen bir kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine şüphelenip, ihbarda bulundu.

        ÇUVALDAN CESET ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesinde, toprakla dolu çuvalda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

        Cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a (50) ait olduğu belirlendi. Ümit Erol'un Çiftlik Mahallesi'nde oturan kardeşi Uğur Erol'un, ağabeyinin 20 Haziran'da saat 18.30 sıralarında evden ayrıldığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek, 25 Haziran'da jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ümit Erol'un telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

        8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturma kapsamında Hasan Tahsin Akbal, annesi Fatma Nihal Akbal (50), Gökhan İlkay (27), Erkan D. (34), anestezi teknikeri Burak Aydoğan (30), Aybars Talu S. (24), Sinan E. (45), Tevfik Bülent S. (54) gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Ümit Erol'un para meselesi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

        UYUTUP ÖLDÜRMÜŞLER

        Olay günü şüphelilerin, Erol'u uyutup, tabancayla vurduktan sonra cesedi, içi toprak dolu çuvala koyup, 20 kilometre mesafedeki boş araziye attığı belirlendi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, Aybars Talu S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ümit Erol'un cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilirken, itiraz üzerine şüpheliler Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S., serbest bırakıldı.

        4 KİŞİ İÇİN AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Erol'un ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. 6 sayfalık iddianamede tutuklu Hasan Tahsin Akbal, annesi Fatma Nihal Akbal, Burak Aydoğan ve Gökhan İlkay hakkında, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar Aybars Talu S., Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S. için 'delilleri yok etme ve gizleme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

        KİN BESLEDİ, İÇECEĞİNE İLAÇ KATIP, UYUTTU

        İddianamede, Hasan Tahsin Akbal'ın öldürülen Ümit Erol ile münasebetinin annesi Fatma Nihal Akbal ile olan oto- kiralama işindeki ortaklığından ileri geldiği, ortaklığın bozulmasından sonra da devam ettiği belirtildi. Burak Aydoğan'ın savcılıktaki beyanında Hasan Tahsin Akbal'ın annesinin parasını vermemesi nedeniyle Ümit Erol'a kin güttüğünü söylediğine iddianamede yer verildi.

        Hasan Tahsin Akbal'ın, olay günü 20 Haziran'da Ümit Erol'u annesinin ortağı olduğu oto-kiralama şirketine çağırdığı, güttüğü kin nedeniyle de içeceğine arkadaşı anestezi teknikeri olan Burak Aydoğan'dan temin ettiği ilaçları katarak, etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ardından da sonradan yanlarına gelen Aydoğan ile Erol'u otomobile taşıdıklarına da iddianamede yer verildi. Aydoğan'ın otomobilde Erol'un koluna uyku ilacı enjekte ederek, kendisini savunamayacak hale gelmesini sağladığı vurgulandı.

        ORMANA GÖTÜRÜP, OTOMOBİLDE GÖĞSÜNE ATEŞ ETMİŞ

        Hasan Tahsin Akbal, ardından Aydoğan'ı yol üzerinde bir yere bıraktıktan sonra baygın haldeki Erol'u Kızılağaç tarafındaki ormana götürüp, otomobilin içinde göğsüne ateş ederek yaraladığı belirtildi.

        Akbal'ın ardından Erol'u ormana atıp, tekrar oto-kiralama yaptıkları iş yerine döndüğünün HTS kayıtlarından belirlendiği de iddianameye girdi. Akbal'ın bir süre sonra Erol'un öldüğünden emin olmak için çalışanı Gökhan İlkay ile ormana gittiği belirtildi.

        ÇOCUĞUNUN TEDAVİSİ İÇİN SUÇU ÜSTLENMESİNİ İSTEDİ

        Hasan Tahsin Akbal'ın burada Gökhan İlkay ile henüz ölmeyen Erol'u birlikte öldürdükleri kaydedildi. Akbal'ın ardından da annesi Fatma Nihal Akbal ile cesedin ortadan kaldırılması ve suçu üstlenmesi için önceden tanıdıkları Erkan D. ile görüşüp, karşılığında hasta olan bebeğinin tedavisini üsteleneceklerini vadettikleri ifade edildi. Teklifi kabul eden Erkan D.'nin cesedin gömeceği gece taşıyabilmek için Fatma Nihal Akbal'dan battaniye istediği de iddianameye girdi. Erkan D.'nin arkadaşları Sinan E. ve Tevfik Bülent S.'den yardım aldığı da iddianamede yer buldu.

        ÜZERİNE MOLOZ DÖKMÜŞLER

        Erkan D. ve 2 arkadaşının Erol'un cesedinin bulunduğu yere gittiği ve cesedi sarmak için marketten alet satın aldıkları belirtildi. Daha sonra 3 arkadaşın araç kiralayıp, cesedi Ortakent yol kavşağı kenarına götürüp, çuval içinde attıkları, üzerine moloz dökerek gömdükleri ifade edildi.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRMİŞLER

        Olayın ardından Sinan E. ve Tevfik Bülent S.'nin alınan beyanlarında, Hasan Tahsin Akbal'ın hesaplarına para gönderdiğini söylediği iddianameye girdi. Öte yandan, Hasan Tahsin Akbal'ın yanında çalışan Aybars Talu S. ile iş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını teknik ekip çağırarak sildirdiği de kaydedildi.

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        #BODRUM
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