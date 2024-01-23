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İzmir'de Avukat Kemal Yener Saraçoğlu, ailesiyle birlikte trafikte seyir halindeyken başka bir sürücü ile yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Saraçoğlu, sürücü tarafından tehdit edildi. Avukat olaydan sonra şikayetçi olunca da sürücü gazete ilanıyla özür diledi.

Saraçoğlu yaşanan olayı, "Seyir halindeyken kendisi şahsi arabasıyla bana arkadan bir selektör yapıp amiyane tabirle tamponu yaklaştırıp bir tacizde bulundu. Kendisini geçtikten sonra benim önümü kesti. Camı açın diye ikaz etti ve camı açtık. Bizi tehdit etti. Şikayetçi oldum ve dosya uzlaşmaya gitti. Ben de benden özür dilemesi ve Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunması şartıyla şikayetimden vazgeçeceğimi ve bir hapis cezasıyla cezalandırılmasının önünün kapanacağını beyan ettim" ifadelerini kullandı.