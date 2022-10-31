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Brezilya'nın yeni lideri Lula da Silva kimdir?

Brezilya'da Luis Inácio Lula da Silva, Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 50.89'unu alarak mevcut lider Bolsonaro'yu geçti ve Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı oldu. Peki Lula da Silva kimdir?

Giriş: 31.10.2022 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
Brezilya'nın yeni lideri Lula kimdir? - Günün öne çıkan haberleri
Brezilya'nın yeni lideri Lula da Silva kimdir?
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İki kez başkan olan ve eski bir sendika lideri olan Lula, demokratik değerleri koruma kampanyası yürüttü ve Bolsonaro karşısında kazandığı zaferi Brezilya demokrasisini ayakta tutmak için vazgeçilmez olarak gösterdi .

İşte Lula hakkında bilmeniz gerekenler...

LULA KİMDİR?

Lula da Silva'nın Pernambuco'da doğan ailesi, sekiz çocuğunu beslemeye gücü yetmeyen çiftçilerdi. 7 yaşında, annesi ve altı kardeşi daha iyi bir yaşam arayışıyla önce liman kenti Santos'a, üç yıl sonra da en kalabalık şehir ve başkent São Paulo'ya taşındı.

Washington Post'un haberine göre São Paulo'dayken ayakkabı boyacısı olmak için okulu bıraktı ve daha sonra bir fabrikada iş buldu. 17 yaşındayken bir makine kazasında sol elindeki serçe parmağını kaybetti.

Kariyerine, 20'li yaşlarının başında sendika aktivizmi ile başladı. 25 yaşında, sekiz aylık hamile olan iki yıllık karısı Lourdes'i hepatitten kaybetti. Çalışmalarına sendika lideri olarak devam etti ve 1975'te metal işçileri sendikasının başkanlığına seçildi. Lula, Brezilya'nın diktatör hükümetine meydan okuyarak, demokrasinin ve işçi hareketinin bir sembolü olarak imajını pekiştirerek birkaç grev düzenledi.

NASIL SEÇİLDİ?

1980'de Lula ile bir grup işçi, aydın ve sanatçı; askeri rejime tepki olarak çoğulcu bir sol parti olan İşçi Partisi'ni kurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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