Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları final maçında Brezilya ile İspanya karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki büyük bir merakla beklenen Brezilya İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya İspanya final maçı 7 Ağustos günü Türkiye saat ile 14:30'da oynanacak.

Mücadele Eurosport 2 ve Eurosport 5 canlı yayınlanacak...