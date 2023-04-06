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Brezilya Eski Devlet Başkanı Bolsonaro, polise ifade verdi

Brezilya Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherler nedeniyle polise ifade verdi

Giriş: 06.04.2023 - 06:32 | Güncelleme: ABONE OL
Brezilya Eski Devlet Başkanı Bolsonaro, polise ifade verdi
AA

Bolsonaro'nun eski bakanlarından ve yakın arkadaşı Fabio Wajngarten, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bolsonaro, Federal Polis tarafından kendisine yapılan bütün suçlamalara gayet sakin bir şekilde soruları yanıtladı. İddiaların aydınlatılması için çok bir fırsattı." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre, Bolsonaro'nun avukatlarından yapılan açıklamada ise müvekkillerinin hiçbir şekilde hukuksuzluk yapmadığı savunularak, hediye edilen iki set mücevherin kamu bankasına yatırıldığı bildirildi.

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun değeri 100 bin dolar ile 75 bin dolar arasında değişen hediyeleri devlete teslim etmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Bolsonaro'nun, başkent Brasilia'daki Federal Polis merkezinde sorgusunun yaklaşık 3 saat sürdüğü kaydedildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Brezilya hükümeti, 23 Mart'ta Bolsonaro'ya 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherleri iadesi için 5 iş günü süre tanımıştı.

Bolsonaro, herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu

Değeri 3,2 milyon doları bulan mücevherlere Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'den 30 Mart'ta ülkesine geri dönmüştü.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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