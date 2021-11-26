Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,14 dolardan işlem görüyor.
Dün 82,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,52 azalışla 80,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,91 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkelerin ortak hareket ederek stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunmasıyla 2022'nin ilk çeyreğinde arz fazlası yaşanması endişeleri etkili oluyor.
Bu hafta ABD'nin yüksek petrol fiyatlarına karşı, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağı ve kararın Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer büyük enerji tüketen ülkelerle birlikte alındığı duyurulmuştu.
Gelecek hafta bir araya gelecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, halihazırdaki üretim kısıntılarını hafifletme politikasını sürdüreceği öngörüleri de arz fazlası endişelerini artırıyor.
Grubun, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bir araya geleceği 23. Bakanlar Toplantısı'nın 2 Aralık'ta yapılması bekleniyor.
OPEC+, bir önceki toplantısında aralık ayında da daha önce belirlenen günlük petrol üretim kesintilerini kademeli olarak her ay 400 bin varil hafifletilmesi planına devam etme kararı almıştı.
Uzmanlar, piyasaya fazladan 70 ila 80 milyon varil seviyesinde stratejik petrol rezervi sunulmasının beklenenden düşük bir rakam olduğunu, alınan ortak kararın piyasada büyük bir etki yaratmak yerine mevcut durumda devam eden talep sıkıntılarını gidermeye yönelik bir hamle olabileceğini belirtiyor.
Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyantın ekonomik toparlanmayı etkileyebileceğine yönelik endişeler de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği bildirildi.
Salgına yönelik endişelerle ülkeler tedbirleri sıkılaştırırken, varyant haberi sonrası İngiltere 6 Afrika ülkesiyle uçuşları durdurdu.
Brent petrolde teknik olarak 80,36 ile 80,49 dolar aralığının direnç, 80,10 ile 79,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!