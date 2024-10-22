Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.743,63 %1,03
        DOLAR 34,2467 %0,03
        EURO 37,1132 %0,16
        GRAM ALTIN 3.010,09 %0,60
        FAİZ 44,56 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,69 %1,33
        BITCOIN 66.796,00 %-1,37
        GBP/TRY 44,4940 %0,01
        EUR/USD 1,0827 %0,11
        BRENT 74,77 %0,65
        ÇEYREK ALTIN 4.921,50 %0,60
        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrolün varil fiyatı 73,73 dolar - Enerji Haberleri

        Brent petrolün varil fiyatı 73,73 dolar

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,73 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brent petrolün varil fiyatı 73,73 dolar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün 74,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamayarak günü 73,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 73,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,75 dolardan alıcı buldu.

        Petrol fiyatlarının düşüşünde, büyük petrol tüketicilerinden Çin'de talebin yavaşlamasına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oluyor. Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatları yükseltmeye yetmedi. Dünyada yavaşlayan talep ve artan faiz oranları petrol fiyatlarını baskılıyor.

        REKLAM

        Uzmanlar, Çin'in son dönemde açıkladığı ekonomik teşvik paketinin, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde talep endişelerini baskılamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor. Ülkede ekonomik hareketliliği artırmak için atılan adımların sürdürülebilir bir toparlanma oluşturmada ne kadar etkili olacağı konusu uzmanlarca tartışılıyor.

        Çin'in ekonomik büyümesini olumsuz etkileyen faktörlerin başında yer alan gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında yaşanan daralmanın, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki ülkede talep düşüklüğü yaşanacağına yönelik öngörüleri besliyor.

        OPEC ve IEA'nın petrol piyasasına yönelik son raporlarında da küresel talebin yavaşlamasında Çin'in rolüne dikkati çekildi.

        Öte yandan, Orta Doğu'da gerginlik artarak devam ediyor. Sayısız ateşkes çağrılarına rağmen İsrail’in bölgedeki saldırıları sürüyor. Savaşın geniş çaplı bir alana yayılarak petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

        Brent petrolde teknik olarak 80,39 doların direnç, 69,84 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Habertürk Anasayfa