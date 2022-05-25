Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,30 dolardan işlem görüyor.
Dün 111,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 111,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,53 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarındaki arz daralması endişeleri ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yaklaşan seyahat sezonuyla artan güçlü talep beklentileri etkili oldu.
Görevine yeni atanan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı konusunda anlaşmaya varacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.
ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'ne denk gelen hafta sonunun son iki yılın en yoğun günlerinden olması bekleniyor. Eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonu petrol talebinde yükseliş beklentilerini artırıyor.
Öte yandan, Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 tedbirleri devam ederken, ülkenin ticaret merkezi Şanghay'da 1 Haziran itibarıyla tedbirlerin hafifletilerek normalleşmenin başlaması bekleniyor. Ülkede yeni kısıtlamaların uygulanabileceğine yönelik endişeler küresel petrol fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor.
Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 567 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.
Brent petrolde teknik olarak 112,27 ile 113,42 dolar aralığının direnç, 111,12 ile 109,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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