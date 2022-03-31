Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 107,06 dolardan işlem görüyor.
Dün 114,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4 azalışla 107,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 102,58 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin gelecek aylarda stratejik petrol rezervlerinden 180 milyon varile kadar satış yapmayı planladığına yönelik haber akışı etkili oldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın satışa yönelik planı bugün açıklaması beklenirken, uzmanlar bu miktardaki bir petrol rezervi satışının fiyatların yükselişini belirli bir noktaya kadar kısıtlamada etkili olabileceğini düşünüyor.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın, küresel petrol tedarikinin tartışılması için cuma günü olağanüstü bakanlar toplantısı yapılması çağrısı da piyasalarda toplantıdan potansiyel rezerv satışı kararı çıkabileceği beklentilerini yükseltiyor ve bu da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.
Bugün gerçekleştirilecek 27'nci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda ise grubun mevcut üretim politikasına bağlı kalması bekleniyor.
Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla düşüş yaşanması, talep toparlanmasına işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 400 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 409 milyon 900 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 558 bin varil azalacağı yönündeydi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,3) artışla 238 milyon 800 bin varil oldu.
Brent petrolde teknik olarak 107,54 ile 108,16 dolar aralığının direnç, 105,71 ile 104,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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