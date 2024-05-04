Brad Pitt ile Ines de Ramon'dan plaj randevusu
Ünlü oyuncu Brad Pitt ve yeni kız arkadaşı Ines de Ramon, Santa Barbara'da sahil kenarında yürüyüş yaptı
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Kasım 2022'de ilişki yaşamaya başlayan Brad Pitt ile Ines de Ramon, Kaliforniya'nın Santa Barbara sahilinde romantik bir yürüyüş yaparken görüldü. Çekilen fotoğraflarda çift, bu yürüyüşten oldukça keyif aldı.
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Yürüyüşleri sırasında Brad Pitt, kolunu Ines de Ramon'un boynuna dolarken, sevgilisi de onun beline sarıldı.
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Ines de Ramon, 2019'dan 2022'ye kadar oyuncu Paul Wesley ile evliydi.
Fotoğraflar: Backgrid USA
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