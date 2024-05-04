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        Haberler Dünyadan Brad Pitt ile Ines de Ramon'dan plaj randevusu - Magazin haberleri

        Brad Pitt ile Ines de Ramon'dan plaj randevusu

        Ünlü oyuncu Brad Pitt ve yeni kız arkadaşı Ines de Ramon, Santa Barbara'da sahil kenarında yürüyüş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:44
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          Kasım 2022'de ilişki yaşamaya başlayan Brad Pitt ile Ines de Ramon, Kaliforniya'nın Santa Barbara sahilinde romantik bir yürüyüş yaparken görüldü. Çekilen fotoğraflarda çift, bu yürüyüşten oldukça keyif aldı.

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          Yürüyüşleri sırasında Brad Pitt, kolunu Ines de Ramon'un boynuna dolarken, sevgilisi de onun beline sarıldı.

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          Ines de Ramon, 2019'dan 2022'ye kadar oyuncu Paul Wesley ile evliydi.

          Fotoğraflar: Backgrid USA

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