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Brad Pitt hakkında ilginç iddia: İlişki istiyor ama korkuyor!

Kendisi gibi oyuncu olan Angelina Jolie ile 2016'da yollarını ayıran Brad Pitt'in uzun süreli ilişki istediği ileri sürüldü. Ancak Pitt'in popülaritesi nedeniyle biriyle kahve içmeye bile gidemediği iddia edildi

10.12.2021 - 16:56 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası Jolie'nin adı şarkıcı The Weeknd ve eski eşi Jonny Lee Miller, Pitt'in ise oyuncu Alia Shawkat ve Alman model Nicole Poturalski ile anılmıştı. 

  • 'FLÖRT KONUSUNDA TEREDDÜTLERİ VAR'

    Brad Pitt'in özel hayatı ve Angelina Jolie'den bir sonraki sevgilisinin kim olacağı merak edilirken US Weekly'ye konuşan bir arkadaşı Pitt'in "özel biriyle" tanışmayı beklediğini ama yeniden flört konusunda bazı tereddütleri olduğunu açıkladı. 

  • 'DEDİKODU OLMADAN BİRİYLE KAHVE BİLE İÇEMEZ'

    İsmini vermek istemeyen kaynak, Brad Pitt'in, uzun süreli bir ilişki yaşayacağı birini aradığını belirtti. Aynı kişi, "Sorun şu ki; Brad bu süreçten nefret ediyor ve haklarında dedikodu yapılmadan biriyle nasıl kahve içmeye gideceğini bile bilmiyor." dedi.

  • 'ÇOCUKLARINA VE İŞİNE ODAKLANDI'
     
    Pitt'e yakın olan kaynak, ünlü yıldızın aşk hayatının kamu tarafından incelendiğinin farkında olduğunu ve bu yüzden şu sıralar altı çocuğuna, yardım faaliyetlerine ve işine odaklandığını da sözlerine ekledi.

  • SORUNLARDAN KURTULMAK İSTİYOR
     
    Bu arada bazı iddialara göre, Brad Pitt bir süredir Angelina Jolie ile altı çocuklarının velayeti konusunda yasal bir mücadele içinde. Aşk hayatında yeni bir sayfa açmadan önce de bütün bu sorunları geride bırakmak istiyor.

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