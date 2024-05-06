"Bozdoğan-35 operasyonunda 30 şüpheli yakalandı"

REKLAM advertisement1

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Mersin merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişinin yakalandığını kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hatay ve Kütahya İl Emniyet Müdürlükleri, TEM Şube Müdürlüklerince de operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, Hatay'da, geçmiş dönemlerde DEAŞ adına mühimmat temin eden, kaçakçılık faaliyetlerini organize eden, ifade ve teşhislerde adı geçtiği tespit edilen 14 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, Kütahya'da da geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen bir kişinin yakalandığını kaydetti. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti. Jandarmamız tarafından 7️⃣ ilde, Emniyetimiz tarafından 2️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-35” operasyonlarında 3️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗



Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve… pic.twitter.com/plqeSfZ6bh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 6, 2024 Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.