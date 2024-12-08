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        Haberler Gündem Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:58
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        Bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında, yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, seferleri iptal edildi.

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