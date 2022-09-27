Boyun Düzleşmesi Neden Olur, Nasıl Geçer? Boyun Düzleşmesine Ne İyi Gelir?

Aynı zamanda bu ağrı, omuzlara ve sırta yayılabilmektedir. Ağrılara ek olarak baş ağrısı da meydana gelebilmektedir. Eğer tedavi edilmez ise ilerleme göstermekte ve hayat kalitesini fazlasıyla düşürmektedir. Bundan dolayı da pek çok kişi tarafından boyun düzleşmesi nasıl geçer sorusu merak edilmektedir.

Boyun Düzleşmesi Nedir?

Boyun düzleşmesi, öne doğru açık C gibi olan boyun vertebral kemiklerinin düzleşmesi ile tanımlanmaktadır. Stres, demir ve kalsiyum eksikliğinin yanı sıra duruş bozuklukları da bu sorunun yaşanmasına yol açabilmektedir. Genelde boyun ağrısı ile kendini ortaya çıkarmakta ve ağrı zamanla omuzlara yayılmaktadır. Eğer burada oluşan boyun ağrıları önlenmez ise boyun fıtığı oluşmasına da neden olabilmektedir. Özellikle ofis çalışanlarında, banka çalışanlarında, uzun süre boynu eğik bir şekilde bilgisayara bakan kişilerde ve demir eksikliği anemisi yaşayan kişilerde görülmektedir.

Tedavi edilmediği ve ilerlediği takdirde farklı hastalıklara davetiye çıkaran bir durumdur. Bundan dolayı da mutlaka tedavi edilmesi ve kişinin normal haline dönmesinin sağlanması gerekmektedir.

Boyun Düzleşmesi Neden Olur?

Boyun düzleşmesine neden olan belli başlı durumlar arasında şunlar yer almaktadır:

Duruş bozukluğu

Stres

Gerilim

Ani sıcak soğuk değişimleri

Uygun olmayan yastık seçimi

Demir eksikliği anemisi

Kalsiyum eksikliği

D vitamini eksiliği

Uzun süre uygun olmayan duruşta kalmak

Boyun düzleşmesi Nasıl Geçer?

Birçok kişinin yakındığı konulardan biri olan boyun düzleşmesi ve bu düzleşmenin yol açtığı ağrılar, kişilerin hayat kalitesini fazlasıyla düşürebilmektedir. Bundan dolayı da tedavi yöntemleri oldukça sık merak edilmektedir. Tedavi edilmediği sürece ilerleme kaydetmekte ve daha kötü bir duruma gelmektedir. Bu durumun tedavi yöntemi cerrahi işlemler ile gerçekleştirilmektedir. Ameliyat ile birlikte anormal durumlar giderilmekte ve şekil bozuklukları da giderilerek kişinin hayat kalitesi yükseltilmektedir.

Belirtileri fark edildiğinde mutlaka uzman bir hekime başvurulması ve gerekli muayenelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle doğru bir tedavi yöntemi uygulanabilmektedir. Boyun düzleşmesine ne iyi gelir, boyun düzleşmesi nerelere ağrı yapar gibi konular da yine bu sorundan mustarip olan kişiler tarafından araştırılmaktadır.

Boyun Düzleşmesine Ne İyi Gelir?

Pek çok kişinin yaşadığı sorunlardan biri olan boyun düzleşmesi kendini bazı belirtiler ile ortaya çıkarmaktadır. Boyun düzleşmesinin belirtileri arasında boyun ağrısı, baş ağrısı, omuz ve sırt ağrısı bulunmaktadır. Ayrıca omuzlarda yük varmış hissiyatı, ense ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlılık gibi durumlar ile de kendini belli etmektedir. Bu belirtiler fark edildiğinde mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir. Yapılan muayene sonrasında durum teşhis edilmekte ve buna yönelik uygun bir tedavi yöntemine başvurulmaktadır.

İlerleme gösteren sorun olduğundan dolayı erkenden tedavi edilmesi önerilmektedir. Tedavinin bekletilmesi tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir. Boyun düzleşmesi nerelerde ağrı yapar konusu ise her bireyde farklı şekilde kendini gösterebilmektedir.

Boyun Düzleşmesi Nerelerde Ağrı Yapar?

Genelde boyunda ağrı oluşturmakta ve başlarda kendini bu şekilde belli etmektedir. Boyun ağrısı zamanla kişinin boyun hareketlerinin kısıtlanmasına yol açabilmektedir. Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde boyun ağrısı, omuzlara ve sırta yayılabilmektedir. Bazı kişilerde ise baş ağrıları oluşturabilmektedir. Eğer bu ağrılar fark ediliyor ve uzun zamandır iyileşmiyor ise mutlaka kişinin muayene edilmesi ve durumun kontrol edilmesi gerekmektedir. Böylelikle erken tedavi gerçekleştirilerek iyileşme sağlanmaktadır.