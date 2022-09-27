Bazı kişilerde enfeksiyon nedeni ile oluşabilirken bazı kişilerde ise mide kaynaklı meydana gelebilmektedir. Mideden kaynaklandığı durumlarda genelde altta yatan sebebin reflü olduğu gözlemlenmektedir. Peki, boğaz yanmasına iyi gelen şeyler nedir, evde boğaz yanması tedavisi nasıl olur? Tüm detaylar…

Boğaz Yanmasına İyi Gelen Şeyler

Boğaz yanmasına iyi gelen şeyler durumun neden kaynaklandığına bağlı olarak değişim göstermektedir. Neden kaynaklandığına bağlı olarak bir tedavi gerçekleştirilir ise daha hızlı bir iyileşme süreci sağlanmaktadır. Genelde anlamda bu duruma iyi gelen şeyler arasında şunlar yer almaktadır:

Tuzlu su ile gargara yapmak

Çok yağlı yiyeceklerden uzak durmak

Kafein içeren içecekleri tüketmemek

Nane çayı

Papatya çayı

Çok sıcak ve çok soğuk içeceklerin tüketilmemesi

Vücudu sıkan yiyeceklerin giyilmemesi

Aşırı acı ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmemesi

Yatmadan önce yastığın yüksek bir pozisyona getirilmesi

Ihlamur çayı

Zencefil çayı

Evde Boğaz Yanması Tedavisi

Boğaz yanmasının tedavi edilebilmesi için gerekli olan bazı uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Evde uygulanabilecek bazı işlemler ile iyileşme süreci hızlandırılabilmektedir. Ancak mutlaka uzman bir hekim tarafından inceleme yapılması gerekmektedir. Hekim tarafından verilen ilaçların doğru ve düzenli bir şekilde kullanılmasının yanı sıra evde beslenme düzenine dikkat edilmesi de sorunun iyileşmesine fayda sağlamaktadır.

Evde uygulanacak yöntemlerden ilki durumun neden kaynaklı olduğuna bağlı olarak uygun görülen bitki çaylarının tüketilmesidir. Ihlamur ve zencefil çaylarının özellikle iyi geldiği bilinmektedir. Böylelikle yanma hissiyatı iyileşebilmektedir. Evde en hızlı boğaz yanması nasıl geçer sorusu da merak edilenler arasında yer almaktadır.

Evde En Hızlı Boğaz Yanması Nasıl Geçer?

Boğaz yanmasını iyileştiren ilk yöntem tencereye bal, limon ve hindistan cevizi atılarak kaynatılmasıdır. Kaynama işleminden sonra süzülmesi ve düzenli aralıklar ile tüketilmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda adaçayı, meyan kökü çayı ve zencefil çayının da bu yanma hissiyatını iyileştirdiği gözlemlenmektedir. Düzenli bir beslenme ve bol su tüketimine önem verilmesi gerekmektedir. Tuzlu gargara ile birlikte enfeksiyonlar azaltılabilmektedir. Aynı zamanda baharatlı ve kafeinli yiyeceklerden uzak durulması önerilmektedir.

Boğaz Yanmasına İyi Gelen Çaylar

Doğanın sunduğu şifalar içerisinde yer alan bitki çayları belli başlı hastalıkların iyileşmesinde yardımcı etki göstermektedir. Düzenli ve doğru tüketim ile iyileşme süreci hızlanabilmektedir. Boğaz yanması durumuna da iyi gelen bazı çaylar bulunmaktadır. Bu çaylar arasında şunlar yer almaktadır:

Papatya çayı

Nane çayı

Meyan kökü çayı

Zerdeçal çayı

Yeşil çay

Zencefil çayı

Hatmi kökü çayı

Kaygan karaağaç çayı

Boğaz Yanmasına İyi Gelen Bitkiler

Birçok kişinin günlük hayat içerisinde rahatsız olmasına neden olan boğaz yanmasının verdiği hissiyat bazı bitkiler ile hafifletilebilmektedir. Böylelikle daha rahat bir şekilde nefes alınabilmekte ve yemek yenilebilmektedir. Bu bitkiler arasında özellikle zencefil ve nane yer almaktadır. Bunun yanı sıra meyan kökü ve papatyanın da iyi geldiği gözlemlenmektedir.

Boğaz Yanmasına İyi Gelen Yiyecekler

Eğer boğaz yanma şikayeti var ise baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerekmektedir. Baharatlı ve acı yiyecekler boğazın tahriş olmasına neden olabilmektedir. Bol sıvı tüketimine ve bitki çaylarının tüketilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Ayrıca kafein içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmakta yanma hissinin artmasına engel olmaktadır. Boğaz yanmasına iyi gelen bitkiler tüketildiğinde iyileşme sürecine yardım sağlanmaktadır.