Boyun ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Boyun Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Boyun Ağrısına Ne İyi Gelir?

Boyun ağrısı, günümüzde neredeyse herkesin sıklıkla yakındığı şikayetler arasında yer almaktadır. Özellikle yoğun olarak çalışan kişiler başta olmak üzere hemen hemen her insanın günlük yaşam kalitesini düşüren boyun ağrısıyla ilgili bilgiler kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Boyun ağrısı neden olur, boyun ağrısına ne iyi gelir, boyun ağrısı başa vurur mu, boyun ağrısı mide bulantısı yapar mı gibi sorularla birlikte merak edilen bilgileri yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Boyun Ağrısı Neden Olur?

Boyun ağrısının birçok farklı sebebi bulunmaktadır. Bazıları yanlış hareketlerden, hareketsiz yaşamdan, telefon ve tablet gibi eşyalardan kaynaklanıyor olsa da bazı boyun ağrılarının altında daha ciddi sebeple yattığı bilinmektedir. Boyun ağrısı sebepleri şöyle sıralanabilir:

Bilgisayar başında hareketsiz bir biçimde zaman geçirme, telefonla saatler boyunca vakit geçirme, uzun süreler boyunca hareketsiz bir biçimde çalışma gibi nedenler sonucu meydana gelen kas gerilmeleri boyun ağrısına yol açabilmektedir.

Fıtık, boyun düzleşmesi, romatoid artrit, menenjit ve kanser gibi hastalıklar boyunda ağrı oluşmasına yol açabilmektedir.

Özellikle ilerleyen yaşla birlikte boyundaki eklemlerin ve kıkırdakların aşınması sonucunda boyun ağrısı meydana gelebilmektedir.

Boyun omurlarındaki disklerde fıtık oluşumu, osteofitoz gibi sebepler, omurilik sinirlerinde baskıya, bu da boyunda ağrılar oluşmasına neden olabilir.

Kazalar sonucunda boyunda incinme, yaralanmalar meydana gelebilmektedir. Bunlar sonucunda da boyun ağrısı gelişir.

Ayrıca ağır sırt çantaları, sürekli ağır eşyalar taşımakta boyun kaslarını zorlayacağı için boyun ağrılarına yol açabilmektedir.

Boyun Ağrısı Nasıl Geçer?

Boyun ağrısının farklı birçok nedeni olabilmektedir. Bu nedenle boyun ağrısı şikayeti olan kişilerin doktora başvurarak şikayetin sebebinden emin olmaları gerekmektedir. Boyun ağrısı şikâyeti sonucunda hekimin uygulayacağı tedaviye uyulması da son derece önemlidir. Fakat yaşam tarzı nedeniyle ya da hafif incinmeler sonucu meydana gelen boyun ağrılarına iyi gelen bazı yöntemler bulunmaktadır.

Boyun Ağrısına Ne İyi Gelir?

Ağrı kesici ilaçlar ve kas gevşeticileri boyun ağrılarını hafifletmektedir. Bu ilaçlara eczanelerden ulaşılabilmektedir.

Eğer bilgisayar, tablet, yoğun çalışma nedeniyle meydana gelen boyun ağrısı probleminiz varsa çalışma esnasında aralar vermek, bilgisayar ve telefon ekranı başında uzun saatler geçirmemek ağrılarınızın hafiflemesini sağlayacaktır.

İncinmeler sonucu meydana gelen boyun ağrıları için ise sıcak-soğuk uygulamalar yapılabilir. Yine çeşitli ağrı merhemleri ve kas gevşeticiler de şikayetlerin azalmasına yardımcı olacaktır.

Boyunda yer alan gerginlik ve ağrılara iyi gelen bir diğer yöntem de masaj uygulamalarıdır. Uzman kişiler tarafından yapılacak masaj uygulaması boyunla ilgili şikayetlerin hafiflemesini sağlar.

Boyun Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Boyun ağrısı şikayetleri için ortopedi bölümüne gidilmesi gerekmektedir. Ortopedi bölümünde uygulanan tetkikler sonucunda hastalar, ihtiyaç halinde fizik tedavi bölümüne de yönlendirilebilmektedir.

Boyun Ağrısı Başa Vurur Mu?

Boyun ağrısının baş ağrısını tetikleyip tetiklemediği konusu birçok kişinin merak ettikleri arasında yer alır. Boyun ağrılarının baş ağrılarını tetiklediği hatta baş ağrılarının çoğunlukla boyundan kaynaklanan sebeplerle ortaya çıktığı bilinmektedir. Özellikle boyun düzleşmesi, fıtığı, omurilikte meydana gelen çeşitli bozukluklar nedeniyle meydana gelen boyun ağrıları baş ağrısını da tetiklemektedir.

Boyun Ağrısı Mide Bulantısı Yapar Mı?

Mide bulantısı da boyunda meydana gelen deformasyonlar sonucu ortaya çıkabilen diğer rahatsızlıklardan biridir. Özellikle genellikle hareketsiz yaşam tarzı ve saatler boyunca çalışmak, elektronik aletlerle fazla vakit harcamak gibi sebeplere bağlı olarak gelişen boyun düzleşmesi mide bulantısına neden olabilir. Boyun düzleşmesine genellikle boyun ağrısı ve gerginliği ile birlikte baş dönmesi, mide bulantısı ve dengede kayıp da gözlenmektedir.