Boyner, kapıya teslimat ağı kuruyor

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Firmadan yapılan açıklamaya göre, Boyner, lojistik ve teslimat sektöründeki yeni yatırımı Boyner Express ile pandemi döneminde müşterilerin yoğun olarak tercih ettiği ve payı iyice artan kapıya teslimat hizmetine yeni bir soluk getirmek üzere kolları sıvadı.

Firma, iş ortağı kargo şirketlerinin sunduğu hizmetlere ek olarak kendi dağıtım ağını da devreye sokarak müşteri mutluluğunun önemli bir parçası olan lojistik ve teslimat sektörüne de fark yaratacak bir giriş yapıyor.

Boyner, Boyner.com.tr ve Morhipo müşterilerinin siparişten teslimat anına kadar alışveriş deneyimini geliştirip zenginleştirmek ve özellikle pandemi döneminde sık sık müşteri şikayetine neden olan zamanında teslimat problemine köklü bir çözüm getirmek üzere yola çıkıyor. Şirket, yeni dağıtım ağının belirli noktalarında dağıtım sektöründe kullanıcı dostu, güvenli ve hızlı teslimat mottosuyla hizmet veren Scotty’den hizmet ve destek alacak.

- Aynı gün, akşam saatleri ve pazar günleri randevulu teslimat

Boyner Express ile Boyner ve Morhipo müşterilerinin siparişleri aynı gün içinde veya müşterinin istediği gün ve saatlerde teslim edilebilecek. Pandemi döneminde sunulan yeni teslimat seçeneklerine ek olarak, aynı gün teslimat, randevulu teslimat, akşam saatlerinde ya da pazar dahil hafta sonu teslimat, kapıda ödeme, kolay iade ve canlı takip gibi seçenekler günlük hayatın yoğun temposunda müşterilere kolaylık sağlayacak. Müşteriler dilerse daha önceden belirlenen teslimat adresini, saatini veya gününü değiştirebileceği gibi teslimatın temassız olmasını da tercih edebilecek.

Firmanın yeni dağıtım operasyonunda dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de kadın teslimat görevlileri olacak. Boyner’in yeni hizmeti depo, nakliye ve teslimat aşamalarında en az yüzde 60 kadın çalışan prensibiyle çalışacak. Kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla Boyner, erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine kadın çalışan istihdamı ve hizmet yaklaşımı ile yeni bir soluk getirmeyi planlıyor. Boyner, yeni dağıtım ağı Boyner Express’i ekim ayında İstanbul’da devreye alacak ve kısa süre içinde İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa ile başlayarak tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracak.

- "Kapıya teslimat işine yeni bir bakış açısı kazandıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, Boyner’in yeni hizmetiyle ilgili şunları kaydetti:

"Boyner.com.tr ve Morhipo’nun online ticarette payı artarken müşterilerimizin online alışveriş deneyimini uçtan uca geliştirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyoruz. E-ticaret işimiz yüzde 80’leri aşan bir hızla büyüyor. Teknoloji ve insan kaynağı ve deneyim yatırımları ile sağladığımız bu başarıyı, en çok ihtiyaç duyduğumuz dağıtım ağı yatırımıyla da pekiştirerek müşterilerimize verdiğimiz hizmeti bambaşka bir boyuta taşıyoruz. Kendi dağıtım operasyonumuz Boyner Express’in katacağı güçle müşterilerimiz hızlı, pratik, hayat kolaylaştıran eşsiz bir online alışveriş deneyimi yaşayabilecek. Boyner.com.tr ve Morhipo siparişleri artık müşterilere Boyner hızı ve kalitesinde teslim edilecek."

Böylelikle müşterilerin zaman zaman sıkıntı yaşadıkları teslimat problemini, kargo şirketlerinin hizmetlerine ek olarak iş ortakları Scotty’nin de desteğiyle sunacakları kendi özel hizmetleriyle çözme imkanına sahip olacaklarını kaydeden Çamurdan, "Ürünlerin paketlenmesinden taşınmasına, pandemiye özel hijyen tedbirlerine, zamanında teslimattan farklı teslimat seçeneklerine, teslimat personelinin hizmet standardı ve diğer tüm ince detaylarıyla son dönemde gelişen ve pandemide önemi daha da artan lojistik ve teslimat işine yenilikler getirmek üzere önemli bir yatırıma imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.