Boyner Grup '2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı: "Sürdürülebilir kadın liderler yetiştirilecek"

Boyner Grup, sürdürülebilirlik yönetimi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılığın oluşturduğuna dikkat çektiği 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu düzenledikleri basın toplantısında paylaştı.

Basın toplantısında tüm iş yapış biçimlerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hayata geçirdiklerini ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 9’unda faaliyet gösterdiklerini söyleyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner "Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çok net yaklaşımımızı istikrarla sürdürüyoruz. Eşitliği sağlamayı bir kadın meselesi değil, demokrasi meselesi olarak görüyoruz" dedi.

'SHE LAB' CAM TAVANLARI KIRACAK

SHE LAB projesinin sürdürülebilirlik alanında çalışacak kadın profesyonellerin yetiştirilmesi ve bu alanda eğitim programlarının geliştirilmesi için öncü bir çalışma olacağını vurgulayan Ümit Boyner, "Entegre düşünme becerilerine sahip ve yapay zekâ sistemleriyle birlikte çalışabilme kapasitesine sahip kadın profesyonellerin yetiştirilmesi erkek egemen bir çalışma sisteminin üzerindeki cam tavanları da kıracak. Bir diğer hedefimiz ise SHE LAB’i Türkiye’de en iyi şekilde hayata geçirip, projenin yetkinliğini ve etkisini kanıtlamak. Ardından da SHE LAB'i bir model haline getirerek UNDP’nin aktif olduğu ülkelerde yaygınlaştırılması olacak. Çünkü hiçbir zaman sadece finansal bir destek sağlayalım misyonuyla hareket etmedik. Odağımız her zaman finansal destek sağlamanın yanında, değişimin ve dönüşümün bir parçası olarak ele aldığımız toplumsal sorunun çözümünde de aktif rol almak" ifadelerini kullandı.