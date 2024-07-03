Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana'da bir araya geldi.

Görüşme öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"(Rusya ile) Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum.

(Türkiye-Rusya ticaret hacmi) Hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibiz"

REKLAM Erdoğan, Putin'e "Sizleri en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum." ifadelerini kullandı. Putin, Erdoğan'a "Muhakkak geleceğim" yanıtını verdi. "RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ADIM ADIM İLERLİYOR" Rusya Devlet Başkanı Putin, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" açıklamasında bulundu. Putin, "Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık." dedi.