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        Haberler Magazin Kemal Sunal, vefatının 24'üncü yıl dönümünde anılıyor: Sevenleri bizi diri tutuyor - Magazin haberleri

        Kemal Sunal, vefatının 24'üncü yıl dönümünde anılıyor: Sevenleri bizi diri tutuyor

        Türk sinemasının efsane sanatçısı Kemal Sunal, vefatının 24'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve hayranları tarafından anıldı. Gül Sunal, duygularını; "Sevenleri bizi diri tutuyor" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 13:28 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:11
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        • 1

          Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de 55 yaşında hayata veda etti. Merhum sanatçının vefatının üzerinden 24 yıl geçti. Kemal Sunal, her ne kadar aramızdan ayrılsa da filmleri hâlâ milyonlar tarafından izleniyor ve hafızalardaki tazeliğini koruyor.

        • 2

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kemal Sunal, vefatının 24'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

        • 3

          "HÂLÂ GELECEKMİŞ GİBİ BEKLİYORUM"

          Kemal Sunal'ın ailesinin yanı sıra sevenleri de anmaya katıldı. Gül Sunal; "Yine özlem. Hâlâ gelecekmiş gibi bekliyorum. Biz büyük bir Kemal Sunal Ailesi'yiz. En büyük desteği sevenlerinden alıyoruz. Zaman geçtikçe daha da zorlaşıyor. Çocuklarım, torunlarım ve Kemal'ın sevenleri, bizi diri tutuyor. Kemal'in ölümsüz olması güzel duygu, en önemlisi o. Kemal'i yaşatıyorlar" dedi.

        • 4

          "ÇOK ÖZLÜYORUZ"

          Ali Sunal da "İlk defa bu sene babamla olma sürem olmama süremi geçti. Çok özlüyoruz. Sevenleri,babamı yaşatıyorlar" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "ALLAH, ANNEMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

          Annesi Gül Sunal'ın; "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen, hayatta kalandır" Kemal, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" paylaşımı hakkında konuşan Ezo Sunal ise "Protesto ediyorum annemi. Torunlarla ve bizlerle yaşayacak çok güzel günler var. Allah, annemizi başımızdan eksik etmesin" açıklamasını yaptı.

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