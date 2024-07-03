Kemal Sunal, vefatının 24'üncü yıl dönümünde anılıyor: Sevenleri bizi diri tutuyor

"ALLAH, ANNEMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Annesi Gül Sunal'ın; "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen, hayatta kalandır" Kemal, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" paylaşımı hakkında konuşan Ezo Sunal ise "Protesto ediyorum annemi. Torunlarla ve bizlerle yaşayacak çok güzel günler var. Allah, annemizi başımızdan eksik etmesin" açıklamasını yaptı.