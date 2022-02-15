"Boya için geldi, taciz etti" - Son dakika haberleri

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SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Özlem Şirin, iş arkadaşı Recep Sazak ile evine boya yapması için anlaştı.

Recep Sazak'ın Özlem Şirin'i taciz ettiği iddia edildi. Özlem Şirin çıkan arbede sonucunda Sazak'ı öldürdü, kendini savunmak için yaptığını söyledi.

Özlem Şirin, ifadesinde 'Bıçak tehtidi ile bağlayıp taciz etti, bıçağı kendimi savunmak için savurdum' dedi.

Komşular çığlıkları duyup polise haber verdi, Recep Sazak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı, Özlem Şirin ise tutuklandı.