Boy Uzatma Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Boy Uzatma Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Peki boy uzatma ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Boy uzatma ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Cevapları hemen aşağıda…

Boy Uzatma Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Nedir?

Boy uzatma ameliyatları şu şekilde yapılıyor: Uzatılacak olan kol ve bacak kemiği kesiliyor ve sonrasında özel bir fiksatör sayesinde kemiğin iki ucu arasındaki boşluğun günden güne genişletilmesi sağlanıyor. Böylece boy uzatma ameliyatı gerçekleştiriliyor. Çünkü genişletilen bu boşlukta kemik üretimi oluşuyor.

Doktorunuz tarafından uygun görülen ve kullanılmış olan tekniğe göre ameliyat 1.5 ila 3 saat arasında sürebiliyor. Hastanede de bir hafta kadar kalmanız gerekebilir. Bütün bunları dikkate aldığımızda boy uzatma ameliyatı sonrası iyileşme süreci için 3-4 ay diyebiliriz. Çünkü evinize geldikten sonra da normal hayatınıza dönebilmeniz için 15-20 güne daha ihtiyacınız olacak. Ardından kemiklerin sağlamlaşması için de zaman gerekecek.

Boy Uzatma Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyat sonrasında özellikle günlük hayatınızdaki hareketlerinize ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz.

Boy uzatma ameliyatı sonrası beslenme düzeniniz nasıl olmalı, nelere dikkat etmelisiniz?

Bol sıvı tüketin

Bacak ve kol kaslarınızın gelişimini hızlandırmak amacıyla protein ve kalsiyum ağırlıklı beslenin.

Sıvı gıdalar tüketmeye çalışın. Özellikle ilk haftalarda vücudunuz kendini toplayana kadar gıdalara yüklenmemelisiniz.

Bunlar boy uzatma ameliyatı sonrası iyileşme süresi açısından önemli

Ameliyat Sonrası Nelerden Uzak Durmalısınız?

Bunlara ek olarak boy uzatma ameliyatı sonrası neler yapılmaz, bilmelisiniz. Böylece hem yapmanız gerekenleri hem de yapmamanız gerekenleri çok iyi takip ederek olası sorunları engelleyebilirsiniz.

Ameliyat sonrasında özellikle ilk ay yürüteç kullanmalısınız. Onu bırakmamalısınız.

Ama iyileşme sürecinizin sonuna geldiğinizde ortalama 4 ay geçtiğinde artık yürüteçten ayrılmalısınız.

Kendi kendinizi yürümek için alıştırmalardan kaçınmayın. Sürekli bunun egzersizlerini yapın.

Ağır şeyler kaldırmayın ve ani hareketler yapmayın.

İlk bir sene spor aktivitelerinden uzak durun.

Kemiklerinizin sağlamlaştığından emin olmadan kendinizi kısıtlayın.

Doktorunuzla iletişimi kesmeyin. Çünkü her an bir sorunla karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca boy uzatma ameliyatı sonrası banyo yapmak istiyorsanız da bir süre beklemelisiniz. Vücudunuz çok hassas olacak ve uzun süreli banyolara izin vermeyebilir. Bu sebeple doktorunuzun da tavsiyesiyle bir hafta kadar bekleyip, sonrasında duşa girebilirsiniz. Ama çok dikkatli hareket etmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

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Boy Uzatma Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Çok ciddi bir ameliyat olmasının yanı sıra ağrılarınız da olacaktır. Net bir şekilde şunu söyleyebiliriz: Bir ay boyunca ağrı çekeceksiniz. Şiddetinin nasıl olacağı ise sizin vücudunuzun vereceği tepkiyle alakalı olarak değişecektir.

Buna ek olarak boy uzatma ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü diye endişeleniyorsanız, bunun mümkün olduğunu söylemeliyiz. Ağrılarınız artıyorsa ve geçmiyorsa, ameliyat bölgelerinde aşırı kaşıntı ve deri renginde farklılaşma varsa hemen müdahale edilmelidir. Aksi halde ciddi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Boy uzatma ameliyatlarına olan ilgi son zamanlarda artış gösteriyor. Başarı oranının ise yüksek olduğunu söylemeliyiz. Eğer böyle bir ameliyat düşünüyorsanız çok iyi araştırmalısınız ve doktorunuzu da çok iyi seçmelisiniz. Çünkü enfeksiyon kaptırılmamalı ve ameliyat çok iyi bir şekilde yapılmalı.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos