Fıtık Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Fıtık Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Kasık, göbek ve fıtık ameliyatları oldukça tehlikeli ameliyatlardır. Bu sebeple ameliyat süreci de oldukça önemlidir. Fıtık ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler ve aynı zamanda fıtık ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer sorularının cevapları için okuyun…

Fıtık Ameliyatı Sonrası Enfeksiyon Görülür Mü?

İlk önce bu soruya cevap vererek yazı detayına başlayalım. Fıtık ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü ve belirtileri neler? Çünkü bu konu fıtık ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler denilince ilk akla gelen nokta oluyor.

Fıtık ameliyatları cerrahi işlemlerdir ve bu sebeple düşük de olsa yama enfeksiyonu denilen sorunla karşılaşabilirsiniz. Ortalama yüzde 10’luk bir kısımda karşılaşılsa bile yine de imkansız değildir. Bu sebeple enfeksiyon belirtilerini gördüğünüzde hemen müdahale edilmesi gerekir.

Enfeksiyon belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kızarıklık

Kaşıntı

Şişme

Morarma

Ten renginde değişiklik

Ağrı ve ödem

Bu gibi durumlar dikkate alınmalıdır.

Fıtık Ameliyatı Sonrası Beslenme

Bir diğer önemli konu da fıtık ameliyatı sonrası beslenmeyle ilgilidir. Çünkü ameliyat sonrası ilk bir hafta her zaman oldukça önemlidir ve vücudunuzun kendini toplaması için de düzenli ve sağlıklı beslenmeniz gerekir.

İki hafta sonra süt ve yoğurt gibi yoğun sıvılar tüketebilirsiniz.

Kremalı çorbalar ya da puding gibi ürünler tüketebilirsiniz.

Katı gıdalardan uzak durmalısınız.

Asitli yiyecek ve içecekler tüketmemelisiniz.

Soğuk ya da sıcak ürünler tüketebilirsiniz.

Diyet uygulanıyorsa buna uymanız gerekiyor.

Üç haftanın sonunda katı gıdalara geçebilirsiniz.

Makarna ya da pilav gibi yumuşak gıdalar tüketebilirsiniz

Bol bol meyve tüketmelisiniz

Bol su içmelisiniz.

Eğer bunlara dikkat ederseniz ve düzenli bir şekilde tüketirseniz vücudunuz daha çabuk toparlanacaktır.

Fıtık Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Fıtık ameliyatı sonrası iyileşme süresi içerisinde ağrıların kaç gün sürdüğü de önemlidir. Bu süreç aslında vücudunuzun ameliyata nasıl tepki verdiğiyle ve ameliyatın boyutuyla alakalıdır. Ama genel olarak fıtık ameliyatı sonrası iyileşme süreci ağrılarla kendini belli eder. Yine de endişe edilecek bir durum yoktur çünkü hastalar bir gün sonrasında evlerine gönderilebilirler. Ağrılar ise bir ay içerisinde geçiyor. Tabi bunun olması için de ameliyatın iyi geçmiş olması gerekiyor.

Ameliyat sonrasında üç gün boyunca istirahat edebilirseniz daha çabuk iyileşebilirsiniz.

Fıtık Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Aslında ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgiler aktarılırken nelerin yapılmaması gerektiğinin de bilinmesi gerekiyor.

İş ortamınızdan ve ani tempolardan bir süre uzak kalmalısınız.

Bol bol istirahat edin ve sürekli hareket etmekten çekinin.

Araba kullanmayın, koşmayın ve hızlı yürümeyin.

Ağır eşya kesinlikle kaldırmayın.

Fiziksel aktivitelerden uzak durun.

Kasığınızı gerecek hiçbir şey yapmamalısınız.

Dikişlerinize dikkat edin. O bölgeye darbe almamalısınız.

Pansumanlarınızı ve kontrollerinizi aksatmayın.

Buna ek olarak fıtık ameliyatı sonrası banyo yapmak için de 3 ya da 4 gün kadar beklemelisiniz. Eğer yaranız çok büyükse on gün kadar su değdirmemeniz gerekiyor.

Bütün bunları dikkate aldığınızda iyileşme süreciniz hızlanacak ve sizler de daha rahat bir şekilde iyileşeceksiniz. Bir daha fıtık ameliyatı olmanızı gerektirecek bir durum da yaşamayacaksınız.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos