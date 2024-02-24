Bournemouth: 0 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 26. haftasındaki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 24. dakikada Philip Foden kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 59'ya çıkaran Manchester City, puan cetvelinde ikinci sırada yer alırken, lider Liverpool ile de 1 puanlık farkı korudu.
Bournemouth'ta oynayan milli futbolcu Enes Ünal, 88. dakikada oyuna girdi.