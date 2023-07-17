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Birçok farklı etnik gruptan meydana gelen ve oldukça genç bir nüfusa sahip olan Botsvana’da, yıllık ortalama nüfus artış hızı da %2 seviyesindedir. Peki, Botsvana nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. Botsvana para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Botsvana Nerede?

Botsvana hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının güneyinde konumlanmış bir ülke olan Botsvana; güney ve güneydoğuda Güney Afrika, kuzey ve batıda Namibya, kuzeydoğuda Zambiya ve Zimbabve ile çevrilidir. Denize kıyısı olmayan Afrika ülkelerinden bir tanesi olan Botsvana, 582 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile de dikkat çekmektedir.

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19. yüzyılın başlarından itibaren İngiliz kaynaklı sömürgecilik faaliyetlerinin hedefi haline gelen Botsvana; 1966 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Birçok Afrika ülkesinin aksine, bağımsızlığını kazandığı tarihten günümüze kadar istikrarlı bir siyasi yapıya sahip olan ve herhangi büyük bir kriz yaşamayan Botsvana; bu özelliğiyle İnsani Gelişme Endeksi’nde diğer Güney Afrika ülkelerinin önünde yer almaktadır. Aynı zamanda 1966 senesinden itibaren düzenli seçimlerin yapıldığı Botsvana; demokrasi alanında da Afrika’nın en gelişmiş örneklerinden bir tanesi olarak görülmektedir.

Botsvana Başkenti

Güney Afrika’da yer alan Botsvana’nın başkenti, Gaborone’dir. Başkent olmasının yanında ülkenin en büyük şehri de olan Gaborone; ülkenin güneydoğusunda, Güney Afrika Cumhuriyeti sınırına çok yakın bir mesafede bulunmaktadır. Dağların arasında yer alan düz bir vadi üzerine konumlanmış olan bu başkent; Afrika’nın en hızlı büyüyen ve gelişen şehirleri arasında da başı çekmektedir.

Botsvana Nüfusu

2023 verilerine göre Botsvana’nın nüfusu 2 milyon 676 bin kişiden meydana gelmektedir. Birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi oldukça genç bir nüfusu sahip olan Botsvana’da nüfusun büyük bir kısmını Tsvanalar meydana getirmektedir. Nüfus içinde yaklaşık %80’lik bir orana sahip olan Tsvanaları, %11 ile Kalangalar, %3 ile de Buşmanlar takip eder. Geri kalan %7’lik nüfus ise irili ufaklı çeşitli etnik unsurlardan meydana gelmektedir. Dini inanç hususunda ise nüfusun yaklaşık %50’si yerel dinlere, %30’u Protestanlık mezhebine, %10’u ise Katolik mezhebine mensuptur.

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Botsvana Para Birimi

Botsvana’da kullanılan resmi para biriminin ismi Botsvana pulasıdır. 23 Ağustos 1976 tarihinde basılarak tedavüle sokulan ve o tarihten itibaren yürürlükte olan Botsvana pulasının uluslararası piyasalardaki kısaltması ise BWP’dir.

Botsvana Bayrağının Anlamı

1966 yılında alınan bir kararla kabul edilen ve o tarihten itibaren kullanılmaya başlanan Botsvana bayrağı; mavi bir zeminin tam ortasında yer alan ve etrafı beyaz bir çizgi ile çevrilmiş olan siyah yatay şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın zeminin oluşturan mavi renk gökyüzünü, suyu ve yağmuru, tam ortada yer alan beyaz çerçeveli siyah renk ise Botsvana bünyesinde barış içinde yaşayan tüm etnik grupları temsil etmektedir.

Botsvana Şehirleri

1966 yılında bağımsızlığını kazanmış bir ülke olan Botsvana’da toplam 36 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şunlardır:

Gaborone

Francistown

Molepolole

Maun

Kanye

Botsvana Türkiye Saat Farkı

Türkiye yerel saati ile Botsvana arasında 1 saatlik bir zaman farkı bulunmamaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat, Botsvana’da 1 saat daha ileridedir.

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