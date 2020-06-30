Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Sanayi fiyatı, her bin metreküp için vergiler hariç bin 550 TL’den bin 400 TL’ye çekildi, yüzde 10 dolayında indirim yapıldı. Elektrik üretimi amaçlı tüketimde de bin 600 TL’den bin 400 TL’ye düşürüldü. Yüzde 12.5’lik indirim söz konusu oldu. Konutta, sabit tutuldu. Yeni tarife, yarın uygulamaya girecek.