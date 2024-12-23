BOTAŞ 262 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

BOTAŞ'ın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre; adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alınacak.

Ayrıca üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.