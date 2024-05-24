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        Haberler Spor Basketbol NBA Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yendi, seriyi 2-0'a taşıdı - Basketbol Haberleri

        Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yendi, seriyi 2-0'a taşıdı

        Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinin ikinci maçında Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seride durumu 2-0 getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:10
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        Boston Celtics, seriyi 2-0 yaptı!
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        NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics evinde mücadele ettiği Indiana Pacers'ı 126-110 skorla mağlup etti ve seride 2-0 yaptı. Boston'da Jaylen Brown 40 sayı, 5 ribaund, Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaund ve Derrick White da 23 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Indiana'da ise Pascal Siakam'ın 28 sayı, 5 ribaund ve Andrew Nembhard'ın da 16 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

        Seride 3. ve 4. müsabakalar Indiana Pacers'ın sahasında oynanacak.

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