Hamur işini çok seven bir millet olarak Boşnak mantısı mübadele zamanlarında Türk mutfağına girmişçok lezzetli bir tariftir. Balkanlardan bize gelen Boşnak mantısı tarifini sizlerle paylaşmak istedim.

Boşnak mantısı için gerekli malzemeler:

4-5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Ilık su

Boşnak Mantısı’nın iç harcı için malzemeler:

400 gr dana kıyma

2 adet soğan

Tuz,karabiber

Boşnak mantısının yapılışı:

Yoğuracağımız kabın içine unu alıyoruz.

İçine tuzuve 1 yemek kaşığı sıvıyağı ilave ettikten sonra ılık suyla birlikte yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz.

Bu hamurda eşit miktarda aldığımız bezeleri tatlı tabağı kadar açıyoruz.

Hamurların üzerine sıvı yağ sürüyoruz.

5 bezeyi de bu şekilde açıp yağladıktan sonra üstüüste gelecek şekilde yarım saat dinlenmeye alıyoruz.

Dinlenen hamurumuzu unsuz şekilde elimizle açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde hazırlıyoruz.

Bir bıçak yardımı ile karelere kestikten sonra çiğ olarak hazırladığımız iç harcımızdan yerleştirerek bohça şeklinde kapatıyoruz.

180 derece fırınımızda üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

Piştikten üzerine yoğurt koyuyoruz. Yoğurdun üzerine de tereyağı ile pul biber kızdırıyoruz.

15 dakika dinlendirdikten sonra servis etmeye hazır hale gelir.

Afiyet olsun…