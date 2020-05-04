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Türk otomotiv sanayisinde bazı firmalar üretime kademeli başlarken, Bosch Fren Sistemleri'nden yeni bir erteleme kararı geldi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üretime geçiş için daha önce 4 Mayıs olarak açıklanan tarihin 31 Mayıs'a ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, "15 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda, fabrikamızda bazı hatlarda düşük kapasite ile çalışmalar yapılacağı kamuya açıklanmıştı. Üretime tam geçiş tarihi olarak 04 Mayıs 2020 öngörülmesine rağmen, müşterilerimizin de çalışma kapasitesi göz önüne alınarak söz konusu süre 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreçte çalışanların sağlığının korunması amacıyla koruyucu ekipman kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına uyum için gerekli tüm tedbirler alınaraktan düşük kapasite ile üretimimiz devam edecektir" denildi.

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