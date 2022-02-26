Bu da oldu! Boşanma davasını duyan koca ne yaptı?

Adana'da yaşayan Ö.F.D., (39) şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp boşanma davası açan eşi Deniz D. (40) ile oğlunun yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gazını kestirdi.
Evlendiği günden bu yana eşinin şiddet uyguladığını belirten Deniz D., “Ev eşimin ağabeyinin üzerine olduğu için tekrar elektrik, su ve doğal gaz abonesi olamıyorum. Kira sözleşmesi istiyorlar. Eşimin ailesi sözleşme de yapmıyor. Gidecek yerim de param da yok dedi.
2010’da tanışıp sevgili olan Deniz D. ve Ö.F.D., 2015 yılında evlendi.
Evlilikten kısa süre sonra iddiaya göre Ö.F.D., eşine şiddet uygulamaya başladı. Sık sık kavga eden çift ailelerin de araya girmesiyle tekrar barıştı.
Çiftin 2017’de bir erkek çocuğu dünyaya geldi.
2018’de Ö.F.D. işten eve geldiği bir gün tartıştığı Deniz D.’yi darbetti.
Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise haber verdi. Şikayetçi olan Deniz. D., ardından boşanma davası açtı.
Ailelerin tekrardan araya girmesiyle Deniz D. boşanmaktan vazgeçip davayı geri çekti.
BOŞANMA DAVASI AÇTI, KARANLIKTA KALDI
2021’in ağustos ayında çiftin arasında ‘yayla evine gitme’ meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.F.D. evin balkon camına yumruk atıp, ardından eşini darbetti.
Deniz D.’nin şikayeti üzerine Ö.F.D. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Ö.F.D. uzaklaştırma kararı sona ermesine karşın o günden sonra evine dönmedi. Bunun üzerine Deniz D., geçen ay boşanma davası açtı.
Bu durumdan haberi olan Ö.F.D., evin elektrik, su ve doğalgazını kestirdi.
EV AĞABEYİNİN ÜZERİNE ABONE OLAMIYOR
Kış ayında elektrik, su ve doğal gazın kesilmesiyle 3 yaşındaki oğlu ile perişan olduklarını belirten Deniz D., "Eşimin öfke kontrolsüzlüğü var. Psikolojik yardım alma taleplerime ‘Ben deli değilim, deli olan sensin’ diyerek kabul etmedi. Evlendiğimiz günden bu yana fiziki şiddet uyguladı, şimdi de psikolojik şiddet uyguluyor" dedi.
OTURDUKLARI EVİ AĞABEYİNİN ÜZERİNE DEVRETMİŞ
Oturdukları evlerini 2019'da düğünde takılan altınları bozdurup, biriktirdikleri parayla aldıklarını ancak eşinin evi babasının üzerine yaptığını ileri süren Deniz D.:
Babası ölünce evi ağabeyi miras olarak almış. Eşim de hakkını ağabeyine devretmiş. Bu durumdan bile haberim yoktu. Ev eşimin ağabeyinin üzerine olduğu için tekrar elektrik, su ve doğal gaz abonesi olamıyorum. Kira sözleşmesi istiyorlar. Eşimin ailesi sözleşme de yapmıyor. Kış günü çocuğumla perişan olduk. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gidecek yerim de param da yok. Komşularımın, kardeşlerimin yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum. Çocuğum çok üşüyor. ‘Anne neden televizyonumuz çalışmıyor Neden komşuda banyo yapıyoruz’ diye soruyor.
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