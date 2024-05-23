Boşanma aşamasındaki eşini cam şişe kırığıyla yüzünden yaraladı
Kayseri'de B.D., boşanma aşamasında olduğu eşi Seval D.'yi cam şişe kırığıyla yüzünden yaraladı
Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 241'inci Sokak'ta meydana geldi. B.D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Seval D. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.D., yerde bulduğu cam şişe kırığıyla eşi Seval D.'yi yüzünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi B.D., polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.