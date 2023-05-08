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Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET ANLARI! Son dakika: İstanbul'da zorla kaçırılan kadın çığlıklarla yardım istedi!

Boşanma aşamasında zorbalık! Kadının çığlığı!

İstanbul'da Serkan C., boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra C.'yi zorla otomobile bindirerek akrabasının evine götürmek istedi. Evin önünde otomobilden inen Zehra C., kaldırıma oturdu. Serkan C. kaldırımda oturan ve eve girmemek için çığlık atan kadını oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan mahalleli olaya müdahale etti. Serkan C. gözaltına alındı

Giriş: 08.05.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
DEHŞET ANLARI! Son dakika: İstanbul'da zorla kaçırılan kadın çığlıklarla yardım istedi!
DHA

İstanbul'da olay, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında Tuzla Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra C. (23) ile Serkan C. (27) 5 ay önce evlendi. Bir süre önce Zehra C. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için dava açtı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

GENÇ KADINI TAKİP ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Zehra C. ailesinin evine taşındı. Serkan C. ise bugün bir arkadaşıyla birlikte otomobille, doktora gitmek üzere sokakta yürüyen Zehra C.'yi takip etti.

ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRDİ

Zehra C.'nin önünü kesen Serkan C., boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobile bindirdi ve bir akrabasının evine götürmek istedi.

EVE GİRMEK İSTEMEDİ

Genç kadın otomobille evin önüne geldiğinde araçtan inip kaldırıma oturdu ve eve girmek istemedi. Bu sırada Serkan C. kaldırımda oturan Zehra C.'yi oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kadını polis merkezine götürdü. Zehra C., Serkan C.'den şikayetçi oldu.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Serkan C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kaldırımda oturan Zehra C.'yi, Serkan C.'nin zorla tutarak kaldırmaya çalıştığı, Zehra C.'nin ise çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Serkan C.'nin Zehra C.nin üzerine yürüdüğü, bu sırada ise çevredekileri araya girdikleri görüldü.

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