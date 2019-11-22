Aşk iksirini birlikte yudumlayan iki genç. Buket ile Kıvanç’ın tutku dolu hikayesinde onlarla büyüyor, yaşadıkları dertleri hissediyor ve yüz yüze kaldıkları güçlüklerle biz de yüzleşiyoruz.

Yere Düşen Son Fotoğraf, Tetiği Sen Çek ve Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun romanlarının da yazarı olan gazeteci Aydın Bayram dördüncü romanı 'Boşanalım Aşkım'da ilk sayfadan itibaren aşkın ve tutkunun esiri olan kahramanlarıyla okuru kader arkadaşı yapıyor.

Buket ile Kıvanç kimi zaman fırtınaya karşı yürüyorlar, kimi zaman gözyaşlarında buluşuyorlar... Bazen gülümsemelerine cennet konuyor, bazen gökteki kayan yıldızların peşinde koşuyorlar. Ancak yaşadıkları çaresizlik öyle bir noktaya geliyor ki, kaptanı oldukları aşk gemisi buz dağına çarpıyor.

Aydın Bayram, bu romanın, aşkı bulduğuna inanan ve bir bütün olmak isterken elinde avucunda ne varsa kaybedenlere yazıldığını belirtip ekliyor: "Bu kitap bakıp da göremeyenlere, ne kadar bağırsa da sesini duyuramayanlara, yanı başındayken birbirlerine dokunamayanlara, yani bizlere adandı…"