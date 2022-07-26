Boşaltılan okulda çürümüş halde bulundu

İHA

Osmaniye'de yıkım için boşaltılan okulda çürümüş halde cansız beden bulundu.

Olay, Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, yıkılması için inşaat sürecinde olan Atatürk Ortaokulu'na gelen hizmetli, kötü üzerine odaları kontrol etmek için içeri girdi.

Hizmetli okulun birinci katında bulunan tuvalette çürümüş halde cansız bedenle karşılaştı. Hizmetlinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın 30 yaşlarında erkek olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni cenaze nakil aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.